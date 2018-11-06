4輛反毒巡迴車啟動 賴揆：消除民眾對毒品未知恐慌

2018年11月06日 13:23 中時 張理國

行政院長賴清德上午出席反毒行動巡迴車聯合記者會，包括內政部、法務部、衛福部、教育部共出動4輛巡迴車。賴揆表示，巡迴車未來會「凸」全台灣，希望能達到三大目標，包括告知毒品危害及新興毒品有哪些；進行反毒政策宣導同時接受民眾意見；串連社會，達到全民反毒目標。賴揆希望透過巡迴車的宣導消除民眾對於毒品未知的恐慌。

4個部會共4輛反毒行動車上午在記者會正式宣布啟動，即日起就會在在北、中、南、東的校園、偏鄉巡迴宣導。較為特別的是，行動車上除了數位展板、毒品模型、毒害影像展示，還有毒品模擬的氣味，內政部表示，這是要從視覺、聽覺、味覺三管齊下，把最新的反毒資訊與觀念帶給學生與民眾。毒品氣味模擬有安非他命、Ｋ他命、大麻等3種氣味，記者實際嘗試氣味相當嗆鼻。

賴揆致詞時表示，蔡總統要求行政院在打擊毒品犯罪，應以國家安全高度來面對，從前行政院長林全開始到他後來接任，都把打擊毒品犯罪，維護社會治安讓國家得以永續發展，當做為非常重要的政策推動，因此也提出「新世代反毒策略」，修改《毒品防制條例》，課以毒販更大的刑責，擴大沒收範圍，修改《組織犯罪條例》，課以刑事警察機關及法務部等機關能有更好的工具，打擊毒品犯罪。並提出行動方案，讓檢、警、調、憲、海關、海巡六個守護神機關聯合作戰，彼此情資共享來共打毒品犯罪，並往上溯源藥頭，往向下延伸到社區，共同結合各級學校共同合作打擊犯罪，讓民眾在社區有安全感。

賴揆並說，未來四年政府在人力物力方面，將投注一百億元打擊犯罪，主要目的就是不希望相關同仁在工具上輸給毒販，這也是過去一、兩年來共同努力的事項，目前專案查緝毒品成果非常好，相關機關打擊毒品也有進步。

對於4輛宣傳車巡迴宣導，賴揆也特別表示，這段時間以來，民眾對新興毒品的擔心，主要來自不知道到底新興毒品有哪些，擔心自己及小孩誤觸毒品，因為不知道才會形成恐慌，這也是推動反毒巡迴車的主因，當很多事情在不知道時恐懼就會產生，政府提供國人知道後就會降低恐慌，全國反毒行動巡迴車，一是告知毒品危周及新興毒品有哪些；二是希望國人知道，目前政府推動反毒政策是什麼？相信必然會接受民眾的回饋，並反映新的資訊給政府，也達到政策宣導同時接受民眾意見的目標，第三個目標則是串連社會，達到全民反毒目標；未來4輛巡迴車會「凸」全台灣，會走入都會，讓全民反毒成為大家共同行動。

(中時 )