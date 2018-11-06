彰化驚現太陽能板廢棄風景 他氣炸狂飆 網友全怒了

2018年11月06日 13:19 中時電子報 戴安瑋

有網友發文表示，他經過彰化時，看到漁塭旁的太陽能板廢棄物風景，覺得火大。翻攝《爆料公社》

民進黨主張2025非核家園政策，全力發展綠電，中彰地區許多農田、養殖漁池狂種電，有網友發文表示，他經過彰化時，看到漁塭旁的太陽能板廢棄物風景，覺得火大，「陽光曝曬，加上坡璃破裂，根本劇毒，這塊地跟本廢了，旁邊還漁塭耶，如果不慎吃入肚內，倒楣的事還是台灣人」。對此，網友也怒了。

原po昨在《爆料公社》上發文，並分享大批太陽能板被丟棄在草地上的照片，難過的做了以上表示。他說，「台61線，經過彰化大城，就能看到如此可悲的太陽能板廢棄物風景」。

他認為，政府要提倡綠能，就應對此廢棄物妥善管理，陽光曝曬加上坡璃破裂 根本劇毒，這塊地跟本廢了，旁邊還漁塭耶，如果不慎吃入肚內 倒楣的事還是台灣人。此事讓他覺得火大。

網友紛呼叫彰化縣長魏明谷說，「 縣長請幫忙」還有網友說，「未來數量更可觀，雞寮、工廠屋頂很多」、「到處都在種電，往後這場景應該隨處可見，有能力生產，沒能力處理」。

另有網友說，「太陽能板從製造到回收，都是高污染的」、「鬼島不EY（意外）」、「沒辦法解決，不是變成世紀之毒嗎？百姓罹癌率還不夠高嗎？」、「 亂倒廢棄物很不應該」、「太離譜了」、「首先一定是前朝的錯，然後是業者的錯，再來是司機的錯」。

(中時電子報)