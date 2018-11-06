中藥商20年領不到執照 衛福部承諾三個月內釐清

2018年11月06日 13:36 中時 鄭郁蓁

「見部長，護中藥」，今天近2000多名中藥商及藥商第二代，手持「讓我們考試，不要安樂死」標語，抗議衛福部20多年來不培訓、不考試、不發照，讓有傳統優勢的中藥行死路一條。因不滿衛福部只派簡任技正出面，中藥商一度突破警察層層盾牌衝入部裡，最後由衛福部長陳時中出面，承諾三個月內先釐清法律爭議，在解決後續考試問題。

中華民國中藥商業同業公會全國聯合會發言人古承蒲表示，民國82年時，政府推出藥事法，規定只要在63年5月31日前領有中藥販賣業之藥商許可執照者，可以繼續經營中藥販賣。到了87年，藥事法頒布後版本中明定「領有經營中藥證明文件、並修習中藥課程的從業人員，可以繼續經營中藥販售業務」，但法條頒布以來，政府卻沒有開辦任何國家考試。

「沒有考試，就沒有證照」，古承蒲表示，等於只有82年法條公佈前的執業者有許可執照，目前這批從業人員多已65至80歲，凋零者更不計其數。

衛福部長陳時中表示，中藥行凋零是長久以來的社會問題，政府有責任來解決，而目前爭議在於，藥事法103條第二項的執業人員的身分問題，要先釐清法律問題，否則任何行政措施都很難進行，也沒辦法舉辦國家考試，究竟執業人員包含哪些人，沒有共識，就很難往下。

中藥司司長黃怡超表示，根據藥事法103條第二項規定「八十二年二月五日前曾經中央衛生主管機關審核，予以列冊登記者，或領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務。」因魏福部認定，法條指的都是82年以前拿到證照者，和中藥商認為，因此需要第三方公正單位以法律面來釐清。

但因中藥商凋零速度太快，人才流失成為迫切問題，陳時中表示，目前雖有藥事法規定，可由藥師和中醫師進行傳統丸、散、膏、丹及煎藥等調劑工作，但西藥師只需研修16學分即可調劑，一直為各界詬病，而以技術士來解決新生代不足問題的討論雖有法源，但僅完成一讀，他認為建立「中藥師」才是可長可久的制度，衛福部會先在三個月內釐清法律，再全盤性檢討整個中藥政策。

(中時 )