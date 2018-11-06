高雄》請長假輔選高雄 羅智強：陳菊把府秘書長工作當屎？

總統府秘書長陳菊（中）。(中央社)

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總統府秘書長陳菊為了輔選民進黨高雄市長參選人陳其邁將請假常駐高雄輔選，前總統府副秘書長，國民黨台北市議員參選人羅智強直言，民進黨和陳菊不要搞錯了，總統府是憲法明定的行政機關，是以公務預算運作的，不是民進黨的幫派堂口，「陳菊，妳把總統府秘書長的工作當一坨屎嗎？」

羅智強提到自己在2011年擔任總統府發言人的時候，為了輔選前總統馬英九，請辭發言人工作，擔任馬英九競選辦公室「台灣加油讚」的副執行長。對馬英九來說，總統府發言人領的是總統府的薪水，如果他要負責選務，就必須辭去總統府工作，這是「天經地義」。

沒想到羅智強辭去總統府發言人後，綠營竟然向檢方告發涉嫌貪瀆，民進黨立法院黨團重炮批羅智強領總統府的薪水，卻在做輔選的事，質疑羅智強領納稅人的錢，卻是在幫馬英九輔選，痛批這是黨政不分、公器私用，要求羅智強把薪水吐出來。於是羅智強接受檢方將近1年的調查，確認沒有拿公家的薪水卻去輔選，全案簽結。

羅智強表示，2011年的他，是用最高的標準辭總統府發言人去輔選，猶被綠營控告貪瀆，纏訟1年；而今天的總統府秘書長陳菊卻大剌剌經常性在高雄輔選，當年所有對羅智強的指控，今天都可以原封不動地還給陳菊，但民進黨卻可以笑罵由人，「我已用「2011年」民進黨告羅智強的邏輯告發陳菊，請問檢方，辦是不辦？」

(中時 )

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