沒有維多利亞照樣唱 「辣妹」4人宣布回歸

90年代代表女團辣妹合唱團宣布回歸，明年展開巡迴演唱會。（圖／翻攝自辣妹合唱團IG）

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中時電子報
／綜合報導

90年代流行樂全球的代表團體「辣妹合唱團 Spice Girls」，昨（5）日宣布回歸展開巡迴演唱會，第一站將在2019年6月英國登場，不過這次回歸5人只有4人回歸，「高貴辣妹」維多利亞選擇封麥不合體，另外4人選擇照樣回歸，媚兒碧則表示，說不定維多利亞會在適當的時候加入我們。

「辣妹」當時曾紅到晉見英國皇室。（圖／翻攝自辣妹IG）

英國女子團體「辣妹合唱團 Spice Girls」1996年出道後隨即爆紅，四年內創下全球逾5500萬張銷售佳績，五年內締造9首全英冠軍單曲，連續三年稱霸英國耶誕節單曲排行冠軍。她們在2001年宣布解散，並在2007年宣布5人再次合體回歸，展開世界巡迴演唱會，拿下當年全球演唱會最賺歌手。如今又再次宣布回歸，不過是以4人模式。

「辣妹」也在官方社群網站放上多張過去的照片。（圖／翻攝自辣妹IG）

年初就開始有傳言「辣妹」即將回歸，甚至5人重新聚首在維多利亞貝克漢家討論，之後5人放上合照宣布將有新計畫，但日前卻傳出維多利亞依舊封麥不唱，還傳出另外4人因此不悅，怕打亂巡迴演唱會的計畫。

直到昨天她們正式宣布4人形式回歸，並在社群網站上船一系列懷舊影片，與4人新錄製的搞笑影片，預告明年9月即將在家鄉英國展開世界巡迴演唱會，並在近期開始賣票。

(中時電子報)

就連英國天后艾黛兒也在社群放上小時候照片，宣布她也準備好迎接「辣妹」回歸。（圖／翻攝自辣妹IG）
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