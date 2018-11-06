親見袁惟仁腫脹發黃 陸元琪曝看一眼衝出病房崩潰

2018年11月06日 13:46 中時電子報 吳品瑤

「小胖老師」袁惟仁上月17日驚爆在上海因跌倒撞頭導致腦溢血，緊急送往醫院急救，然順利動完腦部手術後未清醒，仍在加護病房觀察中，而事情發生後，前妻陸元琪立刻飛赴探望，她昨上節目透露當時的景況，表示才看了前夫一眼，就崩潰到奔出病房痛哭。

袁惟仁腦溢血開刀住院，目前仍未清醒，昨其前妻陸元琪上《命運好好玩》節目，表示他出事隔天就帶著一雙子女飛赴上海探視，而當時袁惟仁在加護病房，一天只有一小時探視時間，她表示很感謝袁惟仁女友願意讓她第一個進病房探望，而當她穿上隔離衣進去時，起初沒找到前夫病床，最後在護士協助下找到袁惟仁，赫見他插管、頭上裹著紗布，整個人又腫又黃，陸元琪一時無法接受，忍不住衝出病房崩潰痛哭。

陸元琪失魂崩潰痛哭的模樣嚇到了兒子，讓孩子遲遲不願進病房，跟著在外面痛哭，最後是做媽的她硬推著孩子們病榻前，跟爸爸說他們來了：「你常常說要帶我們來上海，可是都沒有帶我們來過，這次是我們自己來找你」，她也透露兒子當下無法接受父親倒下的狀況，不斷哭泣，回飯店也無法振作心情，說道小孩們的反應，陸元琪忍不住落淚。

探望袁惟仁之後，陸元琪的心情遲遲無法平復，最後還是兒子跟女兒先堅強起來，反過來保護她、安慰她，讓她免於一個人面對這樣的處境，陸元琪為此相當感動，直呼兒女是相當細膩的孩子，因為擔心而一直在觀察自己的媽媽，感性表示兒子有著「很厚實的肩膀」。

(中時電子報)