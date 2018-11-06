銘珠園盆栽特展免費開放賞藝 千萬珍品盆栽比美

銘珠園提供採自蘭嶼野生稀有特殊懸崖羅漢松，樹齡屆近200年，盆養約50年，市價高達2000萬元，令人刮目相看！（陳世宗攝）

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聳立園區中108噸的花蓮紋石，是原中縣、中市的「鑑界石」！（陳世宗攝）
園區內有堪稱國內最大的戶外大水族箱，長達12公尺高3公尺，內有淡水魟魚、1.2公尺長的亞馬遜河象魚、火箭魚等魚類。（陳世宗攝）

2018台中世界花博隆重展開，台中市樹石藝術協會特配合於10日起舉辦第22屆會員作品展暨銘珠園特展，有別以往於科博館等展館展出需收費入場；今年協會特商借大益集團林銘洲董事長的私人莊園「銘珠園」辦理展出，活動完全免費，方便喜愛樹石、園藝的民眾能更貼近觀賞。

樹石藝術協會理事長林文山說，此次會員作品展為配合花博豐原展區，特別情商銘珠園莊園場地配合展出。此次參加展覽的300件盆栽作品，均由會員、理監事、顧問經數十年精心收藏與創作。種類有真柏、五葉松、赤松、落葉樹、雜木與小品盆栽，件件鬼斧神工；尤其小品盆栽樹小形大，小至掌上把玩，但不失大樹的風範。

協會主委吳建樟指出，本次展覽中，由銘珠園林銘洲董事長提供展出採自蘭嶼野生稀有特殊懸崖羅漢松，樹齡屆近200年，盆養約50年，市價高達2000萬元，更是備受矚目。銘珠園平常未對外開放，佔地1.2公頃的園區；庭園山水花木扶疏，為本次展出對外開放，歡迎各位同好與民眾來園參觀，共襄盛舉。

顧問吳三朋說，銘珠園休閒農場，園區經庭園名師精心設計施工，園區內有假山、小橋、流水、自然雅石與珍貴老樹，鳥語花香。尤其聳立於園區中108噸的花蓮紋石，是國三大紋石，更是原中縣、中市的「鑑界石」，當初光是運費就高達100多萬元。

園區內有堪稱是國內最大的戶外大水族箱，長達12公尺高3公尺，內有淡水魟魚、1.2公尺長的亞馬遜河象魚、火箭魚等魚類；猶如市區中的世外桃花源，適合忙裡偷閒，遠離塵囂半日遊的好去處。

台中市樹石藝術協會第22屆會員作品展暨銘珠園開放特展活動，於11月10日至11月20日假銘珠園展出11天。開放時間每日上午9時至下午6時，全場免費參觀。(銘珠園園址:台中市北屯區軍功路二段六三三號。近慈濟醫院)

(中時 )

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