誆騙新住民？藍委質疑移民署刪新住民發展基金

2018年11月06日 14:11 中時 周毓翔

國民黨立委林麗蟬今與基隆市長參選人謝立功、政大教授廖元豪、台灣新移民勞動權益促進會個案主任劉茜共同召開記者會。要求行政院及內政部說清楚，為何移民署從明年開始不遵照104年行政院新住民事務協調會報決議，繼續填補新住民發展基金缺口；林麗蟬呼籲新住民基金應盡速法制化，讓新住民的生活照顧有所保障。

林麗蟬質疑，依照104年行政院新住民事務協調會報決議，每年內政部應固定撥補預算將新住民發展基金規模維持於10億元水平。但為何行政院自明年起，卻無預警地取消新住民發展基金之預算撥補？不僅事前未與新住民、相關民間團體溝通，事後甚至還企圖以基金剩餘經費仍有繼續編列的說法，目的是不是要繼續誆騙新住民？

林麗蟬強調，新住民發展基金遲遲未能法制化的結果，就是導致現在行政機關得僅憑一紙行政命令即拒絕填補基金缺額之根本原因。她表示未來新住民發展基金一旦消失，新住民的社會保障，例如設籍前新住民健保補助、設籍前新住民社會救助及特殊境遇扶助、新住民子女海外培力計畫、各縣市政府新住民家庭服務中心都將面臨無經費可用的困境。

廖元豪提到，從內政部停止編列預算填補新住民發展基金一事可以看的出來蔡政府對待移民的反覆態度，而且將政策的持續性原則視為無物。他強調移民照顧應盡快建立法律制度，因為移民人權保障與否不應該視當政者心情而定之。尤其是蔡政府不斷推廣新南向政策與新經濟移民法，在此情形下將政策目標法制化才是民主國家的應行之道。

謝立功指出，在毛治國擔任行政院長期間新住民發展基金都維持在每年10億的規模，而現在內政部的作法根本就是在移民人權大開倒車。

(中時 )