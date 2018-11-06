全台唯一「羊蠍子火鍋」插旗台中餐飲市場

2018年11月06日 13:55 工商 曾麗芳

全台唯一以「羊脊骨」為鍋底的「羊蠍子火鍋」進軍台中餐飲市場搶市！（圖／曾麗芳）

全台唯一以「羊脊骨」為鍋底的「羊蠍子火鍋」進軍台中餐飲市場搶市！（圖／曾麗芳）

立冬進補，吃羊肉溫補，羊肉除了羊肉爐、涮羊肉之外，遠從北京飄洋過海、全台唯一以「羊脊骨」為鍋底的「羊蠍子火鍋」進軍台中餐飲市場搶市！

台中餐飲新品牌「瑪哈膳鼎」搶在入冬前、10月正式插旗台中市健行路、金典酒店附近開設全台首店、也是台灣第一家「羊蠍子火鍋」！主打平價卻以高質感、獨特稀少，帶著脊肉和脊髓從頸項到尾尖完整的羊脊椎骨，熬製出清燉、紅燒、麻辣三種口味鍋底的羊蠍子火鍋，消費者在台灣即可大啃羊脊骨。

瑪哈膳鼎以羊蠍子鍋打入台灣市場，平均客單價約350~500元，客群鎖定一般家庭客、年輕上班族、學生族，希望顛覆台灣人對羊肉火鍋只有涮肉、羊肉爐的單一想法，主打羊脊骨火鍋專賣，展現獨特且高價值感。

「瑪上哈鍋，鼎級上桌！」這是瑪哈膳鼎品牌最直接想傳達給饕客的精神。羊蠍子火鍋源自於清朝康熙年間，羊脊骨的形狀像是一隻張牙舞爪的蠍子，因此被命名為「羊蠍子」。

瑪哈膳鼎總經理鄭喬鴻表示，羊脊骨進口取得相較其他部位更加不易，目前全台灣火鍋界僅瑪哈膳鼎，以羊脊骨入鍋為主打。挑選適合大小的羊隻，只取頸椎到尾骨中間的羊脊椎熬煮，主要是規格與品質最為穩定，因此一頭羊只能供應5～8份，數量珍稀。

不只原食材取得不易，羊蠍子火鍋熬製湯底更是耗時費工，鄭喬鴻說：「我們湯底可分為清燉、紅燒與麻辣，除了特別精選白芷、小茴香、孜然、香片、肉蔻、桂皮等香料之外，還需要將羊脊骨熬煮入味，同時需要留意羊脊骨肉不要被煮爛，因此熬煮的火侯、時間控管皆須分秒必爭，主廚每次都需耗費至少2～3個小時，盯著火爐嚴格監管。」

在老北京的餐飲傳統文化中分為文吃、武吃二種，「文吃」代表服務人員送上食物，吃的是風雅；「武吃」則是自己動手吃，吃的是快意灑脫，羊蠍子鍋正是火鍋界「武吃」最具代表性的料理。

鄭喬鴻說：「羊蠍子鍋上桌時，湯底少風味濃，首要是先套上手套挑塊羊脊骨，霸氣用手挑開羊肉送進口中；第二個步驟「囓」，針對骨邊帶肉充滿膠質的部位，將羊脊骨就口，豪邁的啃啖Q彈有口感的肉質；最後「吮」羊脊骨中最精華的骨髓，充滿濃郁又不至於軟爛的滑口口感。」品嚐完羊脊骨，服務人員會再注入熬製湯底，就可將鮮蔬、肉品逐一放入，繼續享受多重美味。

除了羊脊骨鍋，瑪哈膳鼎也有別於其他火鍋餐廳，另有準備10道手工特色涼菜搭配羊脊骨鍋，包含桂花蜜番茄、麻醬黃瓜、涼拌土豆絲等，其中「老醋雲耳、「手撕茄子」最能展現主廚在涼菜的佐醬調味上下足功夫，穿插在羊脊骨火鍋品嚐，不但轉換口味解膩開胃，還能在冷熱間平衡滿足味蕾的需求。

(工商 )