港式料理新選擇！新葡苑全新品牌「港苑」11／8插旗微風台北車站

限定版「杏花蝦餅」外皮酥脆內餡軟嫩，售價260元／份。（徐力剛攝）

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「獨家川味煲仔飯」適合重口味饕客，售價180元／份。（徐力剛攝）
港苑引進全新「陶鍋煲仔機」，加速出餐作業美味不打折。（徐力剛攝）
招牌料理「蒜香脆皮雞」做工繁複，雞肉入口即化帶有大蒜香氣，售價480元／半隻。（徐力剛攝）
「鮮蝦粉絲煲」蝦肉Q彈帶勁，售價360元／道。（徐力剛攝）
港苑室內寬廣舒適，提供消費者絕佳品飲空間。（徐力剛攝）

新葡苑餐飲全新品牌「港苑」11月8日正式開幕，落腳微風台北車站，主打「快速」用餐便利性，消費者從進入店內用餐至離席僅需30分鐘，搶攻北車上班族商機。

港苑結合港式熱炒、燒臘等經典料理，強調單人用餐不孤單，提供多項商業午餐選擇，包括獨家品項杏花蝦餅、港苑招牌煲仔飯及椒香軟絲等，擄獲饕客味蕾。其中「港苑招牌煲仔飯」完美呈現港式風情，為加速出餐並穩固品質，特別從國外引進每台要價台幣5萬元的「陶鍋煲仔機」，現點現做14分鐘即可快速出餐，Q彈米飯吸收醬汁精華，搭配微焦鍋巴品嘗，別有一番滋味。針對喜愛重口味饕客，推出全新「川味煲仔飯」，港式臘腸與辣中帶麻米飯在口中混合，帶給味覺全新體驗。

「杏花蝦餅」充分混合新鮮墨魚、蝦肉碎和青江菜，外層裹上杏仁片入鍋酥炸，金黃色外觀十分誘人，蘸佐特製醬料享用，咔滋口感與軟嫩內餡，讓人一口接一口停不下來。招牌餐點「蒜香脆皮雞」精選3斤重土雞為食材，先以大蒜、乾蔥、鳳梨混搭中藥材醃漬入味，再經麥芽、醋水反覆淋澆增加外皮酥脆度，透過低溫熟成手法確保肉質軟嫩，外酥內嫩口感令人驚艷，尾韻帶有淡淡蒜香。

歡慶開幕，11月8日至28日推出全面9折優惠，憑微風會員APP另贈開胃小菜一碟;11月8日至11日，凡點選「鮮蝦粉絲煲」加贈季節時蔬乙份; 11月8日至11日飲品系列買一送一優惠。

新葡苑餐飲一部協理江台云表示，全新品牌「港苑」提供超過55道美味料理，依季節、節慶將持續更換菜單，提供消費者多樣化選擇，港苑平均客單價落在450元上下，較新葡苑750元便宜，搭配快速出餐優勢，搶攻車站流動人潮商機，明年1月另一全新品牌「ㄅㄧㄤˊㄅㄧㄤˊ拉麵」將同步進駐微風台北車站，帶給饕客全新味覺饗宴。

(中時 )

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