校園歌唱爭鋒 精銳盡出 為流行音樂注入新秀

2018年11月06日 14:05 中時 粱俊華

優勝同學與評審老師、主持人、學務長合照留念。（張曜攝）

桃園市啟英高級中學的林桓功奪得第一名。（張曜攝）

第二名中國科大劉聖恩同學接受頒贈獎金、獎狀。（張曜攝）

第三名中國科大陳少云同學。（張曜攝）

評審老師郭婷筠、曾瑋中、鄭心慈嚴謹專注的為參賽同學評比打分數。（張曜攝）

中國科大新竹校區學生會一群展現高度熱忱的服務同學，獲得現場近百位的參賽同學與家長的讚賞。（張曜攝）

蔡衍明愛心基金會、中國科技大學、中國時報、中天電視共同舉辦「2018華語流行音樂校園爭鋒賽」，北區選拔活動3日在中國科技大學新竹校區舉辦，經過一整日激烈的競爭，最終選出前5名校園優質唱將，為台灣藝壇注入新血。

賽事從上午即熱鬧展開，初賽每人清唱1分鐘，僅錄取20人進階下午的決賽。最終由年僅17歲來自桃園市啟英高級中學的林桓功奪得第一名，中國科大學生劉聖恩、陳少云分據二、三名，來踢館的醒吾科技大學學生黃莉婷奪得第四，中國科大的吳旻玟奪得第五。

「精銳盡出！」評審郭婷筠、曾瑋中、鄭心慈3人表示，學生們的舞台、唱功、選歌能力俱強，甚至還有不少別具特色的好嗓音，讓他們打分數相當困難，郭婷筠還表示學生們現場唱功實在太強，「好希望大家都得名」。主持人之一何偉綸也大讚學生們台風穩健。

中國科大學務長郭小喬表示，去年蔡衍明基金會也在中國科大舉辦公益之星選拔賽，沒想到後續效應驚人，當時奪冠的學生歷經多場賽事與表演歷練，目前已被經紀公 司簽下準備朝歌壇發展。今年的「2018華語流行音樂校園爭鋒賽」參賽學生實力驚人，幾乎達到職業歌手等級，期待學生們未來有更好的發展。中國科大一直以來都給同學多元化的發展，學校的活動很多，不斷的給予同學們性向發展的空間，讓每一位同學走出中國科大後，不論到哪一個領域，都成為社會上的佼佼者。這場活動高手如雲，看到高中參賽同學的純真的嗓音，和參賽的勇氣，不得不欽佩讚賞，期望，來年還能和中國時報共同舉辦第三屆校園歌唱活動，讓全台更多的歌唱好手，一起來我們中科大新竹校區進行歌藝較勁。

(中時 )