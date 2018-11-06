嘉義》遭建築師提告 嘉市府：補助一毛不少 市民權益未受損

嘉義市政府北棟大樓18年前與南棟大樓一同設計規畫，圖為當時的設計。（郭自強提供）

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嘉義市政府北棟大樓18年前與南棟大樓一同設計規畫，圖為當時的設計。（郭自強提供）

嘉義市政府遭北棟大樓原設計師郭自強提出民事告訴，市府表示尚未收到郭建築師起訴的訴狀，不知其理由為何，但市府終止雙方契約關係，均係依法辦理，絕無違法情事，且既然本案已提起民事訴訟，雙方權益關係尊重司法判斷，重申中央對市府興建市民大樓補助經費仍為22億2822萬7600元，一毛不少，絕無損害市民的權益，另郭自強中傷市長涂醒哲的言論，將先保留法律追訴權。

同樣被郭自強點名任內計畫延宕的前市長黃敏惠說，南北棟大樓是一次設計完成，分階段發包，她接任市長時，南棟大樓已完成，當時也準備就北棟大樓做未來規畫和籌建，卻發現南棟大樓有諸多缺失，因它本身不是節能減碳的大樓，一個月水電費平均要130萬左右，北棟的建築體比南棟更大，大約1點6倍，未來水電費花費更多，在裡面辦公品質更不好。

黃敏惠強調她當時不是不蓋，是要蓋就蓋最好的，絕不能亂花錢，所以堅持要規畫好才能蓋，因該預算是中央補助，當時她有中央說明清楚，把這筆預算保留，直到建築師規畫好才蓋，且確實有把預算保留住，如涂醒哲上任後，行政上有必要措施或行政作為，是要被檢視的。

嘉義市政府北棟大樓18年前與南棟大樓一同設計規畫，分期興建，但至今基地原址仍不見任何建築物，延宕多年後，市府通知原建築設計師郭自強解約，將重新規畫成「市民中心」，6日郭自強跳出來痛批涂醒哲恩將仇報，把他一腳踢開，把行政院已爭取到22億補助的北棟計畫「玩掉」，損害市民權益，他已向嘉義地檢提出民事告訴，主張原合約有效。

(中時 )

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