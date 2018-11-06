高雄》韓國瑜YT發燒影片霸榜 陳凝觀指大陸IP貢獻的被罵翻

2018年11月06日 14:09 中時電子報 邱文秀

陳凝觀在節目後段並說，本質上為什麼韓國瑜沒有辦法說服我，韓國瑜的發大財首富也沒有說服我，但是「我認為他這一場選舉發財了，他個人發財了」。(Youtube截圖)

政論節目主持人陳凝觀昨日在節目中表示，以她親自管理Youtube後台經驗，韓國瑜會霸佔發燒影片，有很多都是來自中國大陸IP，反而她的節目大陸IP是很少的。並說，韓國瑜的網軍去攻擊她或按倒讚也不會改變她這段話。網友反嗆「不知道所謂台灣發燒影片，是只算台灣IP嗎???大陸IP刷再多，也上不了台灣發燒影片啦!」

陳凝觀昨日在節目《年代向錢看》表示，她自己操作管理Youtube影片一年了，她今天公開講這段話一定會被某一些深韓粉洗版，或者留言按倒讚，但是發動網軍來攻擊她，也不會改變她這段話，這段話也可以留給一年後兩年後的台灣社會來檢驗這段話。

陳凝觀說，發燒影片韓國瑜的流量，一開始來自個人的娛樂效果，跟館長直播很娛樂。跟沈玉琳直播很娛樂，館粉跟沈鈺林粉其實沒有黨派色彩，可是館粉沈玉琳粉年紀在網路結構上偏年輕，這是一個事實。

她說「那他到處直播，增加到處的曝光度，跟到處至少知名度，對不對，這是第一件事情。所以他第一波的流量來自於個人，以及個人結合某一部分的網紅。」

陳凝觀說，第二波流量跟館長大幅成功之後，四面八方而來，她表示「我要公開承認講一件事，然而我手上沒有google最後的所有數據」，四面八方而來，有很大一部分成分，來自中國大陸。

「只有我的網路影片上，來自中國大陸的IP比重最低。我今天沒辦法呈現這些內部資料跟數據，但這絕對是個事實，而且大量!」陳凝觀說，那大量之後，網路上發燒影片給你洗版，什麼叫洗版，就是前20名的影片，他個人搞不好佔一半，或者有他的圖像的，搞不好佔一半。

陳凝觀說，而且那個觀看次數有時候很嚇人，因為你明明知道，通常如果只有在台灣內需市場上觀看，你要操作到2、30萬人都很難，他的影片有些可以操作到8、90萬人，超過50萬人以上，甚至10月份某些影片還操作到百萬人以上。

她在節目後段並說，本質上為什麼韓國瑜沒有辦法說服我，韓國瑜的發大財首富也沒有說服我，但是「我認為他這一場選舉發財了，他個人發財了」，但是他個人以外的，譬如說國民黨員，或者高雄人未必發財。

這集節目按倒讚的人有6223個，按讚的則有1500，底下6千多條留言一片罵聲。PTT網友並說「凝觀啊!你不知道，所謂台灣發燒影片，是只算台灣IP嗎???中國IP刷再多，也上不了台灣發燒影片啦!你真的懂網路嗎????」

PTT網友留言「好想知道IP怎麼查 有沒有人可以教學」、「那請廠工給我們說一下YouTube後台怎麼查IP？」、「終於不演了，之前為了收視率裝中立，笑死」、「中國ip能上yt？笑死」、「她有頻道可看己的ip 但最好能看別頻道的ip 國安局!?」、「陳凝觀最新發現: 中國ip突破中國金盾 !」、「原來可以看別的發燒影片ip 還能分析 唐鳳是你?」、

(中時電子報)