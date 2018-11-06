8旬老翁出海捕魚 膠筏遭浪打翻父子婿3人全落海

岸巡人員在鹽寮海面展開救援，將落海漁民一一拉上岸。（許家寧翻攝）

友善列印
中時
花蓮鹽寮外海一艘膠筏遭浪打翻，落海的8旬老翁等3人皆幸運獲救。（許家寧翻攝）

花蓮鹽寮外海一艘「泰瘋」號膠筏，今天一早82歲的黃姓老船長帶著兒子和女婿出海捕魚，不料一陣大浪將漁船打翻，船上三人跌落海中，岸巡獲報在海上搜救，順利將三人搶救上岸，三人全身溼透，仍驚魂未定，直呼「撿回一條命。」

岸巡指出，38歲的泰瘋號蕭姓船長因為近期漁況差，想多拚漁獲貼補家用，6日清晨與82歲的黃姓岳父和36歲的妻舅一起在壽豐鄉鹽寮外海捕魚，上午9點鹽寮守望哨執勤人員巡視海面，發現膠筏船頭遭一陣湧浪拍打直接翻船。

岸巡人員立即在鹽寮海面展開救援，並通報鹽寮安檢所、沙東機動巡邏組及第六海巡隊趕往現場支援，由於膠筏翻覆位置離岸不遠，岸巡人員連忙穿著裝備下水施救，在9點35分將全體落海人員救援上岸，並將翻覆膠筏拉回岸際固定。

獲救的82歲黃姓老翁和36歲的兒子以及38歲蕭姓女婿，經檢視後僅有些微吃水，三人大呼幸運，頻向岸巡致謝。岸巡指出，守望哨執勤人員落實掌握海面船隻動態，才能夠在最短時間內主動發現、通報，才能迅速在最短時間內處置並將落水民眾救起。

岸巡一二總隊大隊鹽寮安檢所指出，秋冬受到東北季風關係，天候海象較為不穩定，今日花蓮沿岸浪高達2公尺，最大陣風7級，提醒出海作業船隻應多加注意航行安全，如民眾在岸際遭遇危難狀況，也可撥打118向海巡署服務專線報案。

(中時 )

詐團恆春金門設機房 40多人詐逾… 南亞塑膠採購收回扣遭開除 提告…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。