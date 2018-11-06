8旬老翁出海捕魚 膠筏遭浪打翻父子婿3人全落海

2018年11月06日 14:09 中時 許家寧

花蓮鹽寮外海一艘膠筏遭浪打翻，落海的8旬老翁等3人皆幸運獲救。（許家寧翻攝）

花蓮鹽寮外海一艘「泰瘋」號膠筏，今天一早82歲的黃姓老船長帶著兒子和女婿出海捕魚，不料一陣大浪將漁船打翻，船上三人跌落海中，岸巡獲報在海上搜救，順利將三人搶救上岸，三人全身溼透，仍驚魂未定，直呼「撿回一條命。」

岸巡指出，38歲的泰瘋號蕭姓船長因為近期漁況差，想多拚漁獲貼補家用，6日清晨與82歲的黃姓岳父和36歲的妻舅一起在壽豐鄉鹽寮外海捕魚，上午9點鹽寮守望哨執勤人員巡視海面，發現膠筏船頭遭一陣湧浪拍打直接翻船。

岸巡人員立即在鹽寮海面展開救援，並通報鹽寮安檢所、沙東機動巡邏組及第六海巡隊趕往現場支援，由於膠筏翻覆位置離岸不遠，岸巡人員連忙穿著裝備下水施救，在9點35分將全體落海人員救援上岸，並將翻覆膠筏拉回岸際固定。

獲救的82歲黃姓老翁和36歲的兒子以及38歲蕭姓女婿，經檢視後僅有些微吃水，三人大呼幸運，頻向岸巡致謝。岸巡指出，守望哨執勤人員落實掌握海面船隻動態，才能夠在最短時間內主動發現、通報，才能迅速在最短時間內處置並將落水民眾救起。

岸巡一二總隊大隊鹽寮安檢所指出，秋冬受到東北季風關係，天候海象較為不穩定，今日花蓮沿岸浪高達2公尺，最大陣風7級，提醒出海作業船隻應多加注意航行安全，如民眾在岸際遭遇危難狀況，也可撥打118向海巡署服務專線報案。

(中時 )