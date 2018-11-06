Airbnb旅客年增20萬人 業者：自由行有利非傳統觀光產業發展

2018年11月06日 14:14 中時 李宜秦

旅宿平台Airbnb今年邁入十週年，根據統計數據指出，2017年整年在台住宿人數達130萬，2017年10月到2018年9月的住宿人數成長至150萬人，Airbnb公共事務經理馬培治表示，旅遊型態正逐漸改變，過去台灣觀光主打團客，如今團客減少、自由行增加，有利於非傳統型的觀光產業發展。針對平台上非法的房源問題，Airbnb也持續與政府溝通中。

近兩年政府主打新南向政策，來台觀光的大陸團客減少，日、韓、東南亞等國自由行旅客增加，Airbnb 2017年在台住宿人數達130萬，2017年10月到2018年9月的住宿人數增至150萬人，成長20萬人。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜表示，正因自由行比例上升，更顯人與人之間互動的重要性，過去旅客住宿只圖一個休息處，然而現在許多旅人希望能體會在地感受、融入在地生活，有些房東會帶領旅客體驗當地民俗活動，更能滿足旅人期待的「體驗感」。

Airbnb港台暨東南亞區總經理Mike指出，Airbnb的房源非常多元，不僅座落在市中心，甚至在沒有傳統飯店的地方，都能找到房源使用，如此一來旅客可以不只造訪傳統的觀光景點，還能真正深入在地生活、促進全區的觀光。

馬培治指出，近兩年雖然陸客減少，觀光業者叫苦連天，然而自由行或商務客人數增加，反而可以促進非傳統觀光業者的消費，他舉例一般自由行的旅客可能不會去旅遊必去景點，導致傳統旅遊業者生意變差，然而旅客可能改去咖啡廳、巷弄美食店等，反而促進這些非傳統業者的生意。

馬培治認為，旅客類型的改變的確會讓觀光業者面臨轉型問題，但也可以讓更多人共享觀光旅遊經濟。針對Airbnb平台上有非法房源的問題，Mike則表示正持續與政府積極溝通，期望能制定一套全面性的法律框架，對所有房源都加以規範，但目前仍不確定何時會有進展，只能「越快越好」。

(中時 )