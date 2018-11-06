新竹市長候選人許明財、黨部主委呂學樟籲青年一起來 消滅東廠政府重建美好家園

2018年11月06日 14:10 中時電子報 綜合報導

圖片來源：國民黨青年部 提供

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紀念國父 孫中山先生誕辰，自11月3日起新竹市青年工作會、卓越青工總會及植福青年志工等各民間團體，陸續成立各區「許明財青年後援會」。市黨部主委呂學樟邀年青朋友一起來，效法國父 孫中山先生精神與行動，譴責與拒絕「東廠」政府，重建美好家園。繼許明財青年後援會後，陸續成立市、區青工等各分支後援軍，進行街頭家戶拜訪掃街拜票，相繼投入為提名參選同志輔選造勢行列。

國民黨新竹市黨部同時結合青年、婦女、客家、勞工及公教軍警消暨退休人員等各民間團體，在民富街市黨部前廣場舉辦「好物市集」活動。呂學樟主委表示，活動在全國最大黨徽底下，體現孫中山先生革命精神，募集籌措黨務經費，希望藉由「好物市集」這個生聚教訓的活動，讓大家一起來相互勉勵，「莫散了團體，休灰了志氣」。

4日成立「新竹市許明財青工後援會」，國民黨中央青年部副主任蕭敬嚴、新竹市黨部主委呂學樟、黃國新副主委黃兆勇等到場，進行「投藍」傳承與授旗儀式，由新竹市青工總會長徐瑞龍接下重任。

新竹市青年夥伴除了之前舉辦「投藍得分」投籃球大賽活動外，持續以實際行動力挺新竹市最有能力、最有遠見、最有經驗的許明財市長，選戰最後倒數階段將緊鑼密鼓陪同許明財市長走遍新竹市每個角落，許所有新竹市民一個美好新新竹的願景。

(中時電子報)