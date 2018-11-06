「韓流」外溢！4成1民眾會支持韓國瑜推薦人選

2018年11月06日 14:16 工商 崔慈悌

「韓流」外溢效應有多大？致公黨今天公布民調，有4成1的民眾會支持韓國瑜推薦的縣市長候選人，又以北北基受影響的比例較高，致公黨主席陳柏光表示，從民調來看，「韓流」確實有一定影響力，且可能會持續發酵。

致公黨今天召開國政建言調查記者會，公布年底選舉相關民調，由陳柏光主持，負責調查的趨勢民調研究總監關智宇進行分析，並邀請文化大學教授楊泰順、東華大學教授施正鋒，以及台灣電動商用車聯盟理長陳仁達進行評論。

對於「韓流」發揮是否真有外溢效果，民調中詢問民眾是否會支持韓國瑜推薦的縣市長候選人？結果有40.2％民眾表示「一定會」或「可能會」，45.7的民眾表明「應該不會」或「一定不會」。

陳柏光表示，交叉分析顯示，在區域別部分，以北北基表示會的比例較高，達45％，而以桃竹苗表示不會的比例較高，有50.9％。

從年齡來看，以40-49歲表示會支持韓國瑜推薦縣市長候選人的比例比較高，有51.9％，表示不會的則以30-39歲族群較多，達55.7％。

此外，也有近3成9的民眾會支持侯友宜推薦的縣市長候選人，其中以桃竹苗會受侯影響的民眾較多，表示會的人有49.2％，至於高屏澎則較不受其影響，有53.1％表示不會。

東華大學教授施正鋒表示，新北市選舉的結果應該不會影響民進黨太多，因為那本來就是國民黨的局。

但他認為，在台北市的部分可以看到棄保效應，小野又到高雄去，某種程度就是要跟民進黨的支持者「眉來眼去」。2000年來的藍綠鬥爭，經濟原地踏步，韓國瑜現象某種程度反映出高雄人的心聲。

(工商 )