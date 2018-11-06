想買掃地機器人？先思考5件事

2018年11月06日 14:30 中時電子報 張哲瑋 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

如果有台機器能自己跑，不用管它、也不用操控它，跑完地板就清潔溜溜，那該有多好！這個願望，掃地機器人幫你實現。

根據GO SURVEY市場研究顧問調查，超過90%的人平時會關注科技家電產品相關消息，不分年齡最想採買的智慧家電，都以「掃地機器人」為首。資策會也指出，掃地機器人是最早打開家用市場的機器人。推敲背後原因，除了空氣汙染導致地板落塵大增，更多的是省時、省力和方便。

購買前5個考量事項

根據資策會的報告顯示，評價掃地機器人有兩大指標：清潔率和覆蓋率。

真空吸力是清潔率的指標之一，家電達人陳浩文（電小二）指出，產品從800帕到2000帕都有，愈高吸力愈強、清潔力愈好；第二是覆蓋率，「掃地機器人運作時最重要的是知道自己在哪裡、走過哪裡、哪些地方沒走到，」而這三者就是路徑規畫的技術，跟機器人類型有關。

考量一、先了解兩大機器人類型

陳浩文認為，購買掃地機器人最重要的是，要先了解規畫式和隨機式掃地機器人的差別及優缺點：

（圖片來源：蕭智綸）

但陳浩文也說，說明書或包裝上不會標示規劃式、隨機式，許多廠牌也會說隨機式機器人具有智能規畫路線功能。可看外包裝圖，如果有高出機身的雷射頭，或是影像鏡頭，大多是規劃式，如果沒有則大部分為隨機式。

考量二、居家隔局、坪數

套房、雅房、三房兩廳等格局，各有適合的掃地機器人類型。「隨機式掃地機器人如同矇眼閉耳的人行走，直線前進，碰到牆壁就轉彎往回走，因此無法記憶和辨識走到哪裡或哪裡沒掃到，」陳浩文表示，單純的格局如套房、雅房較適合隨機式的掃地機器人。

而規畫式機器人會設定和記憶路徑、依照四周物體辨識所在位置及方向，三房兩廳或更加複雜的格局就建議使用規劃式掃地機器人，「它會知道和規劃路線，例如按著天花板行走，可以確保每個空間都掃到，」陳浩文說。

但樓梯是掃地機器人的致命傷。雖然掃地機器人都有懸崖偵測裝置，一般不用擔心會摔下樓，但還沒有開發出會爬樓梯的機器人。所以樓中樓或透天厝就不建議使用，如果要用可以每層樓放一台，或在機器人掃完一層後，再把機器人移到另一層樓。此外樓梯口也需避免堆放東西，以免機器人因機身後方無偵測裝置而在倒退規避時不慎跌落

坪數是另一個考慮的地方。一般掃地機器人充電完畢可工作1-1.5小時，因此30坪以內的空間可以一次清掃完畢；但如果是50、60坪的大空間，可能就得分兩次清掃。

電小二也建議，第一次使用，建議先在家看一次掃地機器人清掃及行走的情形，如果沒問題之後就可以出門時使用。

考量三、家具底下的空間高低

家具底下空間的高低也關係到機器人的選購。規畫式掃地機器人可能會搭載雷射頭、機身較高，有些過低的空間就無法進入打掃。陳浩文表示，如果家具高度普遍較低，可以使用墊片撐高些許高度，或乾脆使用一般吸塵器就好。

以米家掃地機器人為例，機器上方搭載雷射測距器，能偵測與物體間的距離、避免碰撞，但機身也較高(約9.6公分)。(圖片來源：shutterstock、陳蔚承)

考量四、地面平整及整齊度

不論是耐磨木地板、大理石、磁磚地面或鋪設巧拼，只要沒有巨大的坑洞、凹凸不平或落差太大（可以克服1.5公分厚的巧拼），機器人都能勝任工作。但是地毯，尤其是長毛地毯會卡住掃頭和輪子，讓機器人停止運作。

此外如果地板物品太多，例如家具、積木、盒子、瓶罐，塑膠袋、電線等，也不適合使用掃地機器人，因此使用前要先將地板雜物清除。生活魔法家陳映如指出，她碰過許多買了卻用不慣的例子，例如扯到電線讓檯燈掉落、家裡有音響，地上很多電線卡住掃地機器人，或家具太多乾脆自己吸地比較快，許多人也會因為使用前還要收拾地板雜物而不習慣。

考量五、寵物的居家生活

掃地機器人運作聲音雖然比吸塵器小，但如果寵物對聲音或移動物體較敏感而有焦躁不安的情形，使用時就應該讓寵物避開或隔離，「機器人擅長處理棉絮、毛髮、沙塵，但對於液體沒轍。如果寵物不小心在家中便溺，使用時也要先清理乾淨，不然機器人會把糞便、尿液拖得到處都是，且有機率因吸入液體而導致機器損壞。」

那麼掃拖合一機器人建議購買嗎？陳浩文指出，掃拖合一機器人基本上還是掃地機器人，只會走過、不會同一個地方來回清潔，因此無法清理黏在地板上汙漬如咖啡漬、飲料乾燥後留下的黏性汙漬，「就像真人拖地，要拖得乾凈需要來回拖過一樣。」

掃拖合一機器人另一個需要考慮的是家中地板落差，因為機器搭載水箱和抹布，跨越障礙物的能力較差，有些如1.5公分厚的巧拼都難以跨越。最後是抹布要勤更換，因有些產品本身吸力不強，清掃是依賴抹布，抹布髒得很快，不換會愈拖愈髒。

但如果對於地板清潔度要求不高、地板落差不大，要使用也是可以的。

買了掃地機器人就不用吸塵器？

陳浩文和陳映如都認為，掃地機器人是很好的清潔工具，但吸塵器仍然重要。

每天都要清掃地面的陳映如指出，使用掃地機器人的同時還可以做自己的事，省時省力， 不過牆角、家具接縫和牆壁與地板的交接處仍需要吸塵器或紙拖把補強，而且吸塵器的功能性比較強，不只能吸地還能掃除牆壁，更且吸塵器有各種粗細大小的吸頭，可適應家具間的縫隙；陳浩文也指出，說起效率，吸塵器還是遠比機器人高，「掃地機器人可以維持一定的清潔度，但要徹底乾淨還是得靠吸塵器。」

因此陳映如建議，如果有足夠的預算，掃地機器人是不錯的選擇，但如果只有一筆錢，還是買吸塵器比較實用。

(中時電子報)