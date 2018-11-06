高雄》柯切割韓 其邁笑了：感謝把高雄當自己的選舉

2018年11月06日 14:20 中時 朱真楷

在獲得柯文哲陣營表態力挺後，陳其邁展現近期罕見的笑容，開心的準備走進東森電視台接受專訪。（朱真楷攝）

台北市長柯文哲的競選總幹事小野，昨表態力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，儘管柯文哲本人並未有進一步的表態，但稍早陳其邁被問到這是否代表柯文哲要切割韓國瑜、支持陳其邁，陳其邁說，很感謝有相同理念的人願意支持他，「把選舉當作自己的選舉一起努力」，尤其他與柯文哲是醫師出身，都穿白袍，「代表我們沒有顏色與政治立場」。

小野昨天公布自拍影片表態支持陳其邁。由於他目前是柯文哲競選辦公室的總幹事，因此，小野的表態，也間接等於柯文哲表態力挺陳其邁，切割韓國瑜，以求斬斷「韓流」北漂，助長丁守中選情，進而衝擊柯文哲個人在台北市的選情。

面對柯文哲陣營表態力挺，陳其邁今天到東森電視台接受節目專訪前，被問到「小野支持你，這是不是代表柯文哲也支持你？」他神情愉悅地說，我們對台北有共同的想像與願景，既然小野是柯文哲的總幹事，就代表小野認同柯文哲，並且認為柯文哲有能力帶領完成台北市的建設。

陳其邁說，尤其小野過去跟他長期在生態、文化、電影有共同的努力和願景，「我是能跟他一起實現夢想的人，所以我希望能跳脫藍綠，讓一個城市的建設有很多不同的顏色」。

陳其邁更意有所指地說，「有同樣理念的人一起選舉，把高雄的選舉當成自己的選舉一起努力，我非常感謝小野這樣支持我！」

媒體進一步追問，「這樣代表柯文哲支持你了嗎？」陳其邁說，大家要有彼此的空間，不過他與「很多醫界的人」都在不同角落為社會做事情，而且，「醫界大家都穿白袍，代表我們沒有顏色與政治立場」；而他與柯文哲很早就認識了，畢竟柯文哲是台大非常出名的醫師，雙方有很多共同的朋友。

(中時 )