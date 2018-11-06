「韓流」吹冷綠選情 藍組「水龍頭陣線」注活水

2018年11月06日 14:24 中時電子報 綜合報導

圖片來源：王威元 提供

「韓流」席捲全台，民進黨選情似乎被越吹越冷，有民進黨內人士透露，這股挺國民黨高雄市長候選人韓國瑜的風潮，可能是民進黨重返執政後所面臨的最大危機! 另外，還有一群比民進黨更窮、比民進黨更街頭的國民黨新生代政治人物成為藍營接班梯隊，更使得國民黨11月24日的選情看漲。

光是在新北，南菜販、北神探雙強合體推薦的六位新北市議員候選人便均有極佳的聲勢，包含三蘆選區王威元、土樹三鶯選區江怡臻、新店深坑選區唐慧琳、板橋區葉元之、淡水八里選區陳偉杰、汐止金山選區廖先翔，他們合組的「水龍頭陣線」，由兩位超強母雞帶上六位堅實小雞，成為清一色此次選舉的新面孔，誓言為舊政治注入新活水。

「水龍頭陣線」中以傑出行動力見長的王威元表示，韓國瑜與侯友宜兩位政壇當紅炸子雞都很不像國民黨，不僅沒錢，也沒傳統政客的架子，說著通俗，但普羅大眾都聽得懂的語言，這樣貼近人民的形象與性格，正符合現今民眾對候選人的期待，由韓、侯領頭，將為國民黨的再起打響第一砲。加上國民黨從過去的失敗中痛定思痛，此次全國提名的議員候選人當中，將近60位都是40歲以下的青年，這批人大多數從初選時就開始站街口、賣力掃街、一路打到現在選前不到二十天，中間幾乎沒有休息、沒有喘息。

王威元表示，自己就是那拚命的其中一人，要問說是什麼樣的動力，不斷催促著他們往前? 或許只能說，沒有傘的孩子，更要用力奔跑。就像「水龍頭陣線」的候選人，全部都是第一次參與市議員選舉，過去沒有財團背景，更沒有所謂的金主支援，用什麼錢都要一想再想，也因為從沒選過「有資源」的選舉，所以自然而然生出了街頭的「沒錢式」打法。不外乎是每天掃公園、站路口、掃菜市場、追垃圾車、等放學下班人潮、掃夜市或是到幾間大餐廳門口站崗，向出入的客人自我介紹。這樣做一天或許沒什麼，但是如果連續做100天，連續做200天呢？有的候選人甚至已經跑了超過一年，從未喊苦。

王威元認為今年選舉民進黨已經作繭自縛，從不當黨產委員會查封國民黨黨產開始，到金管會去「提醒」企業小心對國民黨的政治獻金，民進黨極盡所能地濫用國家公權力，迫使國民黨從2016年敗選以來，每天都被錢追著跑，民進黨以為這樣可以徹底剷除國民黨，是因為他們認為國民黨沒有錢就不會選，但歷史的發展永遠出人意料之外，正因為沒錢，所以在老將不願意上戰場時，機會就空了出來，讓真正渴望上戰場的這群年輕二軍，能夠站到了第一線衝鋒陷陣，我們將從瓦礫堆中站起來，揮開全身的粉塵跟煙硝，在這場選舉中以公義的價值、堅實的信念與服務的熱情，喚起選民對良善政治的期待。

(中時電子報)