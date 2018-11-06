10月起流感季首傳死亡病例 2死者發病2天亡

疾管署呼籲6個月以上至學齡前的嬰幼兒等高危險群者趕快施打流感疫苗。（疾管署提供）

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中時

今年從10月1日以來的新流感季，整體流感疫情處在低度流行，不過，上周就診人次較前一周微幅上升，新增6例流感重症病例、其中2例併發重症死亡，這是今年新流感季首度出現死亡病例。

國內上周（10月28日至11月3日）類流感門急診就診計5萬4206人次，較前一周略升。近4周累計19起流感群聚案件，以校園群聚及人口密集機構各9起（各佔47.4%）為多。

而上周新增2例經審查與流感相關死亡病例，都是感染H1N1，而且未接種本季流感疫苗，分別為北部65歲女性（有糖尿病史）及南部8歲女童，2人是10月中旬發病，並於發病後2天內不幸死亡。

疾管署防疫醫師林詠青表示，8歲女童有意識態改變、甚至意識不清，送進加護病房後發現併發腦炎，主要是年幼者的併發腦炎比成人多，因此家長要注意流感併發症也可能是神經系統癥兆，不一定只有咳嗽、發燒。

國內今年自10月1日起累計48例流感併發重症病例，感染型別以H3N2為多（29例，佔60％），2例感染H1N1個案死亡。

近期發生2起流感疫苗外觀異常通報經研判屬單一事件，賽諾菲「R3J803V（外盒批號）」及國光「FKAE1802」批號疫苗均已停用，目前市面上的流感疫苗安全無虞，民眾可放心接種，以防範流感病毒威脅。

(中時 )

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