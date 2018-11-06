高雄》劉寶傑「被請假」第三天 陳其邁現身東森接受專訪

在發生劉寶傑事件後，陳其邁今天前往東森電視台準備接受節目專訪，事前被問到韓流現象，他絲毫不擔心韓國瑜的超高網路聲量，強調「浪潮總是會過去」。（朱真楷攝）

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知名政論節目主持人劉寶傑近日傳出疑似因節目不斷報導韓國瑜現象，因而在選前「被請假」，改由其他人頂替。今天民進黨高雄市長候選人陳其邁，就在劉寶傑暫停主持節目後第三天，就來到東森電視台接受該台節目專訪，時間點頗為敏感。他被問到「韓國瑜的弱點在哪裡」時，他說，韓國瑜的網路聲量很高，大家都很關注，不過浪潮總是會過去，而他的主張，就是希望開創多元產業布局，讓高雄從重工業走向更多元。

陳其邁說，原先雙方是在談好在11月5日辯論，後來拖到19日，他認為韓國瑜應該接受辯論，而且多辯幾場比較好，讓選舉能回歸政策，不然說要讓高雄人口成長到5百萬，大家都很驚奇，這不能隨便喊口號。

被問到韓國瑜的弱點在哪，陳其邁說，大家要把政策講清楚，不然現在全台灣都在注意高雄市長選舉，韓國瑜的網路聲量很高，大家都很關注，但是浪潮總是會過去，大家還是希望浪潮過後，韓國瑜真正的政策與特質是什麼，大家會很好奇。

陳其邁說，過去在國民黨執政下，台灣出現很多北漂族，現在他希望大家能共同面對問題，看怎樣能讓外地人回去，所以他會創造更多元的產業布局；尤其，過去大家都知道高雄是重工業城，未來如果希望能更多元，就要看大家是要選擇一位認真樸實打拚的市長，還是一位只有口號沒有政策與方向的人當市長。

(中時 )

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