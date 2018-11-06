雲林》腳踏車店掛「追韓流挺麗善11月10日公休」布條 老闆：路人也喊讚

腳踏車店老闆李譽頡在店面懸掛「追韓流挺麗善11月10日公休」布條艇韓國瑜與張麗善。（周麗蘭攝）

友善列印
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張麗善11月10日上午10點將在西螺東南夜市舉辦「人民怒吼！全國農民齊發聲」。（周麗蘭翻攝）

莿桐鄉一家70年腳踏車店2天前懸掛紅布條「追韓流挺麗善11月10日公休」，老闆李譽頡表示，自己生平第一次懸掛紅布條，懸掛的時候路人還喊讚，他10日要休假一天到西螺東南夜市參加韓國瑜出席的農漁民發聲活動。

李譽頡表示，自己不認識韓國瑜，但韓講得很對，景氣不好甚麼都不好，莿桐鄉為例，以前9點半才收攤，現在晚上7點就收攤了，另一個原因是看不慣吳音寧，所以自動自發懸掛布條，懸掛的時候路人還給他喊讚，兩天來沒有人罵過，也沒受過異樣眼光。

他覺得，自己以前也是挺民進黨的，現在的民進黨好像不做事沒關係，不要犯錯就好，雲林縣沒有重大建設，只有辦一些活動，應該要招一些工廠進來，子弟才可就業，有在地人才有在地消費，現在雲林都只看到老人，隔壁鄰居的兒子、女兒也都在台中、新竹，換人做才會有機會。

友人墜俊佑說，他挺韓流是看到他能把一家賠錢的公司變成賺錢，經濟差是全台普遍的看法，大家都是要顧肚子，民進黨上台推很多離譜政策，一例一休、同性婚姻法、兒童性教育那些他都看不慣。

國民黨縣長候選人張麗善於10日上午10點將在西螺東南夜市舉辦「人民怒吼！全國農民齊發聲」，韓國瑜將到場演講，估計有3萬人規模。

(中時 )

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