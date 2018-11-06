華麗變身！她這樣裝飾好市多499蛋糕 網友全跪了

有網友將好市多499元蛋糕重新裝飾，為兒子做出華麗的生日蛋糕。翻攝《Costco好市多 商品經驗老實說》

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中時電子報

好市多生日蛋糕的華麗變身！有網友發文及分享照片表示，她向好市多訂購生日蛋糕時，特別註明表面不須裝飾後，她運用不同顏色的巧克力，依兒子班上的同學人數，做了26個小朋友的臉，並寫上名字，「小朋友唱完生日快樂歌，就可以自己吃自己的臉了，哈」。對此，網友說，「超強，太佩服了」、「其他人媽媽生存不下去啦」。

原po在《Costco好市多 商品經驗老實說》分享她親手為兒子裝飾的生日蛋糕表示，她向好市多訂購生日蛋糕時，特別註明表面不須裝飾，自己再調不同顏色的巧克力做臉與名牌，裝在蛋糕上。

從照片上來看，蛋糕上有33個小朋友人臉，有男生、女生，每個都有英文名字；男生髮型略有不同，有的還戴眼鏡；女生則是有短髮、有的則是綁了辮子。她說，小朋友的髮型，她可是認真一個一個對著照片先畫草稿製作的，「唱完生日快樂歌.小朋友就可以自己吃自己的臉了，哈！」。

網友看了非常佩服表示，「好厲害」、「媽媽超用心！」、「好有創意喔」、「這媽媽太強大！」、「太有才！太優秀了！」還有網友問，「怎麼畫好久 奶油都不融化的啊？」原po回覆「人臉巧克力片先做好，最後再一起放上去哦！」、「失敗N百片啦，哈，人臉巧克力都完成後再一起放上去的哦！」。

另有網友說，「好市多蛋糕499，媽媽後製加工-無價！」、「太有才了，其他人媽媽生存不下去啦」。

(中時電子報)

文章來源：《Costco好市多 商品經驗老實說》

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