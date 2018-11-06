首例！法國進口有機巧克力 驗出殺蟲劑

2018年11月06日 14:37 中時電子報 陳儷方

標榜有機巧克力，卻被檢出有農藥殘留！衛福部食藥署邊境檢查抽驗，查到一語堂公司自法國進口的一批有機巧克力，檢出殺蟲劑協力精殘留，食藥署表示，這批90％黑巧克力片應該是做為原料使用，這是首次在邊境查驗中，發現原料巧克力有農藥殘留的案例。

食藥署邊境抽驗，查到從法國出口的「KLAUS有機90%黑巧克力片(CHOCOLATE NOIR 90% CRIOLLO)」220箱，共計440公斤，檢出殘留農藥協力精0.06 ppm，食藥署科長廖姿婷表示，這款農藥依規定是不得檢出，所以食藥署不會發給進口商進口許可，進口商一語堂要自行決定退運或銷毀。

廖姿婷表示，進口農產品及含農作物的進口食品、原料，都會抽驗有無農藥殘留，這次被查獲的進口商一語堂及進口產品巧克力，都是首次被查到農藥殘留不符規定，因此，未來針對一語堂進口的巧克力產品，將提高抽驗比例20％至50％。

KLAUS巧克力在PChome、momo等電商通路都買得到，有機90％黑巧克力100公克巧克力片售價150元，標榜取得有機認證、公平貿易認證，以及自法國原進口。

殺蟲劑協力精對人體的傷害程度，屬於中低等級毒性，根據蘋果日報報導，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，美國環保署的動物實驗，具有增加肝癌的風險，列為C級致癌物，但在人體上，並無證據。

(中時電子報)