台北市警局澄清丁守中質疑大橋、雙連所撤裁案

2018年11月06日 14:53 中時 謝明俊

台北市長候選人丁守中，6日上午在台北市議員葉林傳、林亭君的陪同下，前往原大同分局大橋派出所，對市長柯文哲當天一意孤行，強行撤裁大橋所及雙連所提出質疑，丁守中並承諾當選後將恢復兩所運作。市警局隨擔出澄清，表示整合後派出所轄區面積幅員適中，勤務運作及見警率都明顯提升。

日前本報推出專題報導，指出柯文哲就任市長四年以來，提出許多警政革新作為，都淪為空話，甚至造成浪費，其中以撤裁大橋、雙連兩個派出所，以及購置5部行動派出所後閒置浪費，最為嚴重。當初國民黨中山、大同區市議員葉林 傳、林亭君曾多次提出質疑反對，但市府始終不為所動，一意推行。

6日上午，台北市長候選人丁守中，在葉林傳、林亭君兩名議員陪同下，前往大橋所實地勘查，發現大橋所樓上員警寢室破壞不堪，當場提出質疑柯文哲施政草率，不顧地方反對，造成兩個派出所閒置浪費，丁守中承諾當選後，將立即恢復兩派出所運作。葉林傳、林亭君也抨擊柯文哲，當初地方人士極力反對撤裁派出所，但柯P仍一意孤行，才造成今日局面。

原本柯市府對本報專題刊出後，曾發出新聞稿，坦承當初施政確有考慮不足。不過，6日下午，台北市警局對丁守中等人質疑發出新聞稿澄清，表示市警局執行派出所轄區整合集中警力案，於105年9月8日9時起將大同分局大橋派出所整合入民族路派出所、雙連派出所整合入建成派出所。整合後派出所轄區面積幅員適中，警力充足，更能靈活、機動彈性調度，勤務運作、執法效能、為民服務、見警率提升均呈正面效益，對於犯罪破獲率、交通執法或疏導更具效能，治安、交通平穩，巡邏等機動勤務增加，更能提供警察無所不在的服務。

市警局指出，派出所駐地方面原大橋所駐地一樓已經無償借聯合醫院作為社區長照中心使用，二樓以上裝修成為大同分局員警宿舍及休憩場所，原雙連所駐地成為建成義警中隊協勤中心，駐地充分運用，且員警休息環境改善，讓同仁更快恢復體力，增加本府之服務能量。

(中時 )