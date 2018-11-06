新生兒聽力篩檢 國健署：把握出生3個月黃金期

2018年11月06日 14:43 中時 林周義

鶯鶯出生時，聽力篩檢沒通過，經醫生確診為雙耳輕度聽損。媽媽經婆婆鼓勵後，聽從醫師建議，讓她配戴輔具、進行語言訓練。如今4歲1個月的她，愛笑、愛說故事、愛唱歌，媽媽也感到欣慰。國健署表示，先天性聽損的孩子若把握出生3個月黃金診斷期，配合後續訓練，未來可達到接近正常寶寶的語言、身心發展。

每1000名新生兒，就有1-2名中度聽障者。國健署表示，聽力是語言發展的開端，孩子若在出生3個月內診斷出先天性聽力受損，並在6個月大前，配戴聽覺輔具、接受聽語療育，將來就可達到接近正常孩子的語言、身心發展。

根據國健署統計，106年接受篩檢的新生兒人數共19萬1119人，篩檢率為98%。其中，未通過篩檢的2058人之中，完成確診者共1747人，共診出798名聽損兒，仍有少數新生兒未接受篩檢及進一步確診。

馬偕醫院耳鼻喉科醫師林鴻清表示，聽力正常的寶寶，出生後0-6月會對聲音產生反應，例如手、腳會因驚嚇而抽動；6-12月間，則會在聽到聲音時轉頭；1歲時，就能夠開口說話。

聽損的高風險族群包括，擁有聽障家族史、母親懷孕期前3個月感染過德國痲疹或病毒性疾病、服用或注射耳毒性藥物、出生體重小於1500克早產兒、出生時缺氧者等。若寶寶聽力受損卻未發現，語言發展就會受到影響，可能會無法理解別人所說的話，或沒有能力表達自己。

因輕、中度聽障症狀不明顯，幼童也不會表達自己的障礙，國健署提醒家長，除進行新生兒聽力篩檢，孩子3-4歲時仍需再次接受篩檢，以利發現漏網之魚，並趕在小學前完成聽力治療及復健。目前全國共有309家醫療院所提供新生兒聽力篩檢服務，56家醫療院所提供新生兒聽力確診服務，民眾可至國健署官網查詢相關資訊。

(中時 )