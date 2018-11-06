高雄》 姚文智稱韓國瑜若翻盤大陸將嘲笑台灣民主 網哄堂大笑

2018年11月06日 14:38 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，高雄本是民進黨的鐵票區，國民黨高雄市長候選人韓國瑜卻殺出一條血路，逼得民進黨重兵回防。而高雄緊繃的選情，也讓民進黨台北市長候選人姚文智擔心，他更表示如果高雄真的翻盤，那麼11月25日的報紙，全世界可以看到大陸在嘲笑台灣的民主！對此，網友哄堂大笑，更譏諷如果姚文智真的當上台北市長，大陸會嘲笑台灣人智商！

姚文智於政論節目《新台灣加油》上表示，如果民進黨真的在高雄淪陷的話，那11月25日的報紙，全世界可以看到大陸在嘲笑台灣的民主，因為給民進黨在高雄20年，大陸其實不費吹灰之力，輕輕鬆鬆就把台灣人給打敗了，所以台灣的民主要如何跟大陸區分，這就表示台灣這幾年所追求的任何的台灣的價值，都要毀於一旦，而且這麼容易，如果最後的結果真是如此，大陸就是在背後嘲笑你。

對於姚文智的言論，Youtube網友留言表示，「如果姚文智當選台北市長，隔天是大陸報紙在笑台灣人的智商」、「姚先生很會～抹紅，只要沒支持民進黨就是不愛台灣，然後就一定是親共，哈哈哈」、「我是高雄人。我不認識韓國瑜我認為姚文智瘋了，寧願選他也不願選民進黨，為什麼?您們是否了解高雄市各單位首長做假情形，社會局勞工局等等」、「講個笑話：民進黨在談民主」、「可憐的文智，台北輸到發瘋，罹患紅眼恐慌症，看什麼都是紅的，大思想家無誤﻿」、「姚文智你是不是真被棄保了？怎麼瘋狂提韓國瑜和高雄選舉的」？

(中時電子報)