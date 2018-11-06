高雄》 姚文智稱韓國瑜若翻盤大陸將嘲笑台灣民主 網哄堂大笑

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（圖／取自韓國瑜MV）

友善列印
中時電子報
/整理報導

年底縣市長選戰，高雄本是民進黨的鐵票區，國民黨高雄市長候選人韓國瑜卻殺出一條血路，逼得民進黨重兵回防。而高雄緊繃的選情，也讓民進黨台北市長候選人姚文智擔心，他更表示如果高雄真的翻盤，那麼11月25日的報紙，全世界可以看到大陸在嘲笑台灣的民主！對此，網友哄堂大笑，更譏諷如果姚文智真的當上台北市長，大陸會嘲笑台灣人智商！

姚文智於政論節目《新台灣加油》上表示，如果民進黨真的在高雄淪陷的話，那11月25日的報紙，全世界可以看到大陸在嘲笑台灣的民主，因為給民進黨在高雄20年，大陸其實不費吹灰之力，輕輕鬆鬆就把台灣人給打敗了，所以台灣的民主要如何跟大陸區分，這就表示台灣這幾年所追求的任何的台灣的價值，都要毀於一旦，而且這麼容易，如果最後的結果真是如此，大陸就是在背後嘲笑你。

對於姚文智的言論，Youtube網友留言表示，「如果姚文智當選台北市長，隔天是大陸報紙在笑台灣人的智商」、「姚先生很會～抹紅，只要沒支持民進黨就是不愛台灣，然後就一定是親共，哈哈哈」、「我是高雄人。我不認識韓國瑜我認為姚文智瘋了，寧願選他也不願選民進黨，為什麼?您們是否了解高雄市各單位首長做假情形，社會局勞工局等等」、「講個笑話：民進黨在談民主」、「可憐的文智，台北輸到發瘋，罹患紅眼恐慌症，看什麼都是紅的，大思想家無誤﻿」、「姚文智你是不是真被棄保了？怎麼瘋狂提韓國瑜和高雄選舉的」？

(中時電子報)

11／24軍警萬人無法投票　藍委喊… 高雄》韓國瑜說未已讀不回 館長…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。