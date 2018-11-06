法務部「石虎」巡迴車 前進中部宣導反毒

法務部「石虎」巡迴車，前進中部宣導反毒。

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行政院為推動毒品防制工作，今邀集法務部、教育部、衛福部及內政部推出「台灣反毒戰隊」反毒行動巡迴車，以石虎、貓頭鷹、藍腹鷴與「刑事Bear」為外觀設計的4輛反毒行動車，即日起在北、中、南、東地區巡迴宣導，深入學校、社區及偏鄉等地，讓學生及民眾瞭解毒品防治知識及求助相關資訊，進而遠離毒品的危害與陷阱。

法務部長蔡清祥致詞時指出，毒品防制工作是團隊作戰，需要不同部會齊心努力，法務部配合行政院，推動「新世代反毒策略」與「新世代反毒策略行動綱領」，不論在防毒、拒毒、緝毒跟戒毒等方面，相關單位均戮力以赴，不遺餘力。

法務部在「台灣反毒戰隊」專案中，特別擇選中部地區的保育類動物石虎進行設計，後續將陸續在臺中、彰化、南投、苗栗、雲林等地，深入學校、偏鄉巡迴宣導，希望能吸引民眾目光，傳遞毒品防治及求助相關資訊。

行政院長賴清德致詞時，則再次重申反毒是政府的第一要務，希望中央跟地方、不同部會間及公私部門間能在查緝毒品、預防宣導等工作不斷通力合作，真正帶給國人「安居樂業」的社會，而「台灣反毒戰隊」反毒行動巡迴車的成軍，就是一個具體的展現。

此次「台灣反毒戰隊」反毒行動巡迴車，係由教育部、法務部、衛福部、內政部分別負責北、中、南、東地區，結合區域內各縣市政府共同推動，法務部「石虎號」係以3.5噸鷗翼小貨卡進行改裝，車體搭配易拉式展板、液晶螢幕跟筆電，直接輸出宣導資訊，而未來每次出車辦理宣導活動時，均備有1名司機、2名講師，宣導場次則由各縣市毒品危害防制中心統籌規劃，目前預定宣導期間為11月12日至明年12月8日。

此外，巡迴車隨車並將提供有需求民眾，索取安非他命、K他命、一粒眠、大麻、K2五合一尿篩試劑。

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(中時 )

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