獨家／朱延平長子結婚眾星雲集！張小燕、曾志偉打趣「豬牛聯姻」

張小燕、曾志偉上台祝福小倆口。（取材自朱延平臉書）

友善列印
中時
朱延平非常開心為大兒子完成婚事。（取材自朱延平臉書）
朱延平長子婚宴現場眾星雲集。（取材自朱延平臉書）

台灣導演朱延平6日晚為大兒子娶媳，選在遠企席開約25桌宴請親友，朱延平7日受訪時仍相當興奮，「一直大叫喝酒，喉嚨都啞了，太開心了！」但他低調未邀請媒體，笑言：「是我大兒子又不是我，如果我又結婚了，一定會通知你們（記者）！」他表示昨晚溫馨愉快，由邱瓈寬負責統籌策劃，好友曾志偉專程來台和女兒曾寶儀共同出席婚禮，座上賓還有張小燕、甄珍、藍心湄和李烈等人，現場眾星雲集。

朱延平31歲大兒子羅元庭在英國求學畢業後留在當地就業，並和英國認識的大陸同學結婚，朱延平表示女方牛曉白是天津人，「是兩岸一家親！」對方近30位親友從天津、北京來台，朱家也不忘盡地主之誼，婚禮隔天帶著大家上陽明山觀光、用餐。

朱延平不改愛開玩笑的個性，表示幸好當年答應岳父，第一個孩子無論男女皆從母姓「羅」，否則兒子和媳婦的組合就是「豬牛配」，昨晚張小燕和曾志偉上台時還是打趣表示這是一場「豬牛聯姻」。許多圈內資深影人都看著羅元庭長大，國寶級導演李行更上台以長輩身份像小倆口傳授夫妻相處之道。

談到長子結婚的花費，朱延平表示都由身任婚禮總顧問的邱瓈寬先行處理，「昨晚忙到現在還沒結帳呢！應該是1、2百萬跑不掉。」但他還有2個兒子分別在英、美求學，昨都特地回國參加哥哥婚禮，這也讓朱延平直呼：「開銷很大，不能退休！」但他又搞笑說，「幸好我當年夠努力，還有2個姓朱，我還賺到一個。」

他目前已經完成新片《小子難纏》劇本，明日出發前往大陸參與金雞百花獎，接著回台處理金馬相關事務，再繼續修劇本，預計明年3、4月開工，將和拍過《我的少女時代》、《切小金家的旅館》的良人行影業合作。

(中時 )

藍潔瑛來不及出版自傳曝光 怒批… 江宏傑被福原愛趕出房間真相甜翻…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。