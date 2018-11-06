獨家／朱延平長子結婚眾星雲集！張小燕、曾志偉打趣「豬牛聯姻」

2018年11月06日 14:59 中時 徐桐炘

朱延平非常開心為大兒子完成婚事。（取材自朱延平臉書）

朱延平長子婚宴現場眾星雲集。（取材自朱延平臉書）

台灣導演朱延平6日晚為大兒子娶媳，選在遠企席開約25桌宴請親友，朱延平7日受訪時仍相當興奮，「一直大叫喝酒，喉嚨都啞了，太開心了！」但他低調未邀請媒體，笑言：「是我大兒子又不是我，如果我又結婚了，一定會通知你們（記者）！」他表示昨晚溫馨愉快，由邱瓈寬負責統籌策劃，好友曾志偉專程來台和女兒曾寶儀共同出席婚禮，座上賓還有張小燕、甄珍、藍心湄和李烈等人，現場眾星雲集。

朱延平31歲大兒子羅元庭在英國求學畢業後留在當地就業，並和英國認識的大陸同學結婚，朱延平表示女方牛曉白是天津人，「是兩岸一家親！」對方近30位親友從天津、北京來台，朱家也不忘盡地主之誼，婚禮隔天帶著大家上陽明山觀光、用餐。

朱延平不改愛開玩笑的個性，表示幸好當年答應岳父，第一個孩子無論男女皆從母姓「羅」，否則兒子和媳婦的組合就是「豬牛配」，昨晚張小燕和曾志偉上台時還是打趣表示這是一場「豬牛聯姻」。許多圈內資深影人都看著羅元庭長大，國寶級導演李行更上台以長輩身份像小倆口傳授夫妻相處之道。

談到長子結婚的花費，朱延平表示都由身任婚禮總顧問的邱瓈寬先行處理，「昨晚忙到現在還沒結帳呢！應該是1、2百萬跑不掉。」但他還有2個兒子分別在英、美求學，昨都特地回國參加哥哥婚禮，這也讓朱延平直呼：「開銷很大，不能退休！」但他又搞笑說，「幸好我當年夠努力，還有2個姓朱，我還賺到一個。」

他目前已經完成新片《小子難纏》劇本，明日出發前往大陸參與金雞百花獎，接著回台處理金馬相關事務，再繼續修劇本，預計明年3、4月開工，將和拍過《我的少女時代》、《切小金家的旅館》的良人行影業合作。

(中時 )