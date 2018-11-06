業者反彈修正發展觀光條例 觀光局暫緩「不修了」

旅行商業同業公會全國聯合會今早與交通部觀光局一同召開研討會。（圖／旅行商業同業公會全國聯合會提供）

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旅行商業同業公會全國聯合會今早與交通部觀光局一同召開研討會，針對政府規劃修正「發展觀光條例」第27條放寬非旅行業得經營旅行業務一事進行討論。全聯會指出，修法草案若通過後，讓非法變合法，反而會衍生更多問題。觀光局表示，因業者反彈大，將暫緩修法，並持續與業者進行溝通。

為推動觀光經濟發展，觀光局規劃修正「發展觀光條例」第27條，放寬非旅行業者也可經營旅行業務，全聯會指出，修法後不需繳保證金、不需加入連保協會、不需購買旅遊履約險與責任險，就可從事旅遊業務，等於是讓「非法變合法」，是一個危險的灰色地帶。

全聯會原預計今早召開記者會反對修法，然而卻臨時受到觀光局邀請召開研討會而取消。全聯會表示，「觀光發展條例，萬法不離本宗」，即使為因應新形態旅遊衍生，修法也應以旅客安全、旅遊品質為原則。

全聯會表示，觀光局為了旅遊創新而一再修法，然而為了滿足少數人的方便，強行成立觀光的化外之地，恐怕會衍生更多問題。要促進國內觀光，觀光局應要求、鼓勵合法業者與時俱進或轉型，才是可行方法。

觀光局表示，目前僅是與業者討論修法方向，僅是拋出一個新的議題，沒有堅持朝此方向修法，由於業者反對，所以決定暫緩修法，未來將持續邀請業者討論修法。

(中時 )

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