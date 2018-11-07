花蓮》徐榛蔚拜票提「新住民．馨活力」 新住民政策

花蓮縣長候選人徐榛蔚掃街時，提出6 大項新住民政策。（范振和攝）

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花蓮縣長候選人徐榛蔚（右）掃街拜票，提出新住民政策。（范振和攝）
花蓮市東大門夜市越南籍女主人葉氏樂（右）與妹妹葉氏商（左）認同1號花蓮縣長候選人徐榛蔚的新住民政策。（范振和攝）

「新住民、馨活力！」花蓮縣長候選人徐榛蔚5日前往花蓮縣中、南區拜票時，針對新住民愈來愈多的現況，提出6大項新住民政策，贏得不少新住民認同。

徐榛蔚昨天南下瑞穗、光復等鄉親掃街，她以「新住民、馨活力！」為主訴求，表示花蓮是個族群融合的幸福縣，新住民人口愈來愈多，健全及保障新住民就學、就業、就醫、長照、參政等各項權益，落實新住民基本人權，刻不容緩。

徐榛蔚提出的6大項新住民政策如下：

●為加速新住民融入台灣社會，應將新住民（含外配及陸配）取得身分證期限，統一改為3年，藉以保障基本人權、工作權、參政權等。

●架構雲端教學網絡，讓新住民、新二代可以線上學習語言；廣設中文語言學習班，讓新住民有學習精進中文的機會。

●建置新住民就業資訊平台及多語諮詢服務，以保障工作權益；強化專業技術證照考取，提升就業收入。

●建置醫療通譯制度、通譯人才資料庫，保障新住民就醫權益，打造友善移民醫療環境。

●培育新住民長照專業人才，投入長照服務，以及推動新住民共老社區；就地緣、人口分布重製合宜照護網，發揮長照政策最大效能。

●保障新住民參與公共事務權益，並放寬新住民參政限制，鼓勵參與公共事務。

鳳林鎮民鄧立婕能說一口流利的客家話，她表示，遠從印尼鄉下嫁來花蓮鄉下務農，老公范敬海25年來，對她很好，育有3名子女，也都已長大，一家合樂融融，但有些外配不見得這麼好命，聽到徐榛蔚賣力協助維護新住民權益，令人感動。

花蓮市東大門夜市「螃蟹王」女主人葉氏樂來自越南，她說，越南、菲律賓、印尼等外配在花蓮相當多，大部分從事較底層的勞務，徐榛蔚能關心新住民，令人振奮。

(中時 )

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