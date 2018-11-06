怕有抗藥性 明年7月起所有食品禁用這兩種菌

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為避免出現抗藥性，衛福部食藥署今天公告，明年7月起，糞腸球菌以及屎腸球菌，不得作為食品原料，影響最大的食品以益生菌為主。若未來被發現食品含兩菌種，最高可罰300萬元。

越來越多國人愛吃益生菌保養腸道，不少業者從人體糞便中或是腸道中分離出「糞腸球菌」以及「屎腸球菌」作為食品原料，食藥署食品組副組長魏任廷表示，根據研究，兩者也可能從環境中分離出，由於兩種菌種都是原生在腸道中，過去認為若是直接補充兩種菌種，可以讓腸道維持正常運作，廣泛被使用在乳酸菌飲料、益生菌產品中。

但近年歐盟提出警訊糞腸球菌及屎腸球菌因結構與抗生素類似，可能會攜帶抗生素的抗藥性。服用後，抗藥性會存在於人體，並在體內產生機轉，將抗藥性感染致其他體內的原生菌種，使抗藥性的問題逐漸擴大，服用後會對抗生素產生抗藥性，導致生病時醫生恐無藥可用，

魏任廷表示，第一次預告時原定要全面禁用，但糞腸球菌以及屎腸球菌是體內菌的總稱，業者反應並不是所有的糞腸球菌以及屎腸球菌都帶抗藥性，經過討論以及第二次預告後今正式定案，若是業者能證明糞腸球菌以及屎腸球菌沒有抗藥性等，經過申請公告得以作為食品原料使用。

魏任廷表示，明年7月起生產製造的所有食品，都不得含有糞腸球菌以及屎腸球菌，違者將依違反食安法，開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

(中時 )

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