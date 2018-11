世界宗教議會 慈濟分享環保經驗

2018年11月06日 15:20 中時 廖德修

世界宗教議會慈濟分論壇由德淵法師(站立者)先介紹來自台灣花蓮的靜思精舍。右起為聯合國新聞理事會主席布魯斯‧諾茨、慈濟基金會何日生主任、德淵法師、德澍法師、穆斯林外聯主任娜娜、天主教艾力克斯神父。(圖/慈濟基金會提供)

德澍法師引用聯合國報告數據,談到環保與素食的重要,並指出素食在佛教是培養慈悲心,但也是為了保護地球。(圖為慈濟基金會提供)

世界宗教議會慈濟分論壇主題為「基於信仰的角度針對氣候變遷採取具有道德觀念的行動」,結束後全體論述人以及聯合國代表人員等人合照。(圖/慈濟基金會提供)

慈濟展區用回收塑料製作的慈悲科技產品包含環保毛毯、福慧床、福慧桌椅等,都讓各國代表駐足、嘖嘖稱奇。(圖/慈濟基金會提供)

加拿大慈濟大專青年介紹慈濟用來救災用的香積飯,用水泡就能食用,平時在家、外出也很方便。(圖/慈濟基金會提供)

慈濟基金會參與在加拿大舉辦的2018年世界宗教議會(The 2018 Parliament of the Worlds Religions),並於11月4日在慈濟分論壇進行發表,論述慈濟是以實質的環保行動回應氣候變遷問題,以實例印證理念獲與會者肯定。

2018年世界宗教議會於11月1日至11月7日在加拿大多倫多市會議中心舉辦,來自80個國家、預計超過200個組織團體代表、約1萬人參加。慈濟基金會自2015年就參與其中,今年由靜思精舍法師帶領慈濟基金會花蓮本會、慈濟美國總會、慈濟加拿大分會等代表出席。

加拿大多倫多時間11月1日晚上開幕典禮,由聯合國新聞理事會主席布魯斯‧諾茨(Mr. Bruce Knotts)介紹慈濟與證嚴法師,並播放證嚴法師開示影片,內容傳達「宗教共融,眾善共行」的精神。

11月4日到11月6日為各宗教團體發表論壇,慈濟分論壇主題為「基於信仰的角度針對氣候變遷採取具有道德觀念的行動(The Faith-based Perspective on the Moral Imperative to Take Action on Climate Change)」,11月4日由靜思精舍德淵法師、德澍法師,以及慈濟基金會何日生主任、天主教教區基督教和宗教間官員協會(CADEIO)全國副主席艾力克斯神父(Father Alexei Smith)、Creenfaith穆斯林外聯主任娜娜菲爾曼(Nana Firman)共同論述。

德淵法師先介紹來自台灣花蓮的靜思精舍,表示在證嚴法師以身作則領導下,儘管在小小的修行地自力耕生卻關心全世界。德淵法師以佛法說明現今因氣候變遷造成自然災害加劇、飲水資源不均,證嚴法師依循佛陀教義教導弟子「對的事,做就對了」,從自身愛護物命、綠建築做起。

德澍法師提及聯合國IPCC在10月發布12年內全球氣溫預計上升攝氏1.5度,將讓災害、苦難更顯著,要改變除了環保回收,最快的就是素食。德澍法師指出素食在佛教是培養慈悲心,但也是為了保護地球。慈濟在28年前開始帶動回收,志工不畏惡臭與誤解做回收的過程,也反省自己是否浪費。最後慈濟基金會由何日生主任以慈濟的力行印證環保對環境、對健康、對心靈都有非常正面的影響力。

慈濟分論壇以實例印證理念獲得與會者肯定,另外在跨宗教點燈祈福儀式中,德淵法師帶動為地球祈福,將愛轉化為包容性行動。

場外的慈濟展區人潮同樣絡繹不絕!慈濟的展區人文氣息、用回收塑料製作的慈悲科技產品包含環保毛毯、福慧床、福慧桌椅等,都讓各國代表駐足、嘖嘖稱奇。一位來自美國的女士表達過去就希望單位捐贈的毛毯是環保物料製造,沒想到慈濟辦到了,而且品質很好又溫暖。

慈濟基金會表示,慈濟的環保理念自1990年從台灣推動回收,繼而研發把被丟棄的垃圾變成可再生品,讓大地礦產重複使用,從台灣到全球,推動知福、惜福、再造福的生活態度。

