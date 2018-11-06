新北》北神探南菜販 侯友宜韓國瑜合體催票

侯友宜與韓國瑜連線，互相拉抬聲勢。（葉德正攝）

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北神探南菜販再度合體！國民黨新北市長候選人侯友宜6日公布最新競選廣告，找來國民黨高雄市長候選人韓國瑜合體拍攝「守護新北、翻轉高雄」，影片藉兩人說出彼此看法，互相拉抬聲勢，兩人也透過視訊連線空中相會，希望1124台灣頭到台灣尾民眾都能出來投票，讓正義覺醒。

影片內容先秀出「11/24從台灣頭到台灣尾 正義X覺醒」的主軸，接著由兩人說出對彼此的感覺，影片中侯友宜認為韓是「不怕輸贏、向前走的男子漢」，侯強調，韓國瑜有南部人最重視的「重情重義、重朋友」的「氣口」，一定可以為高雄市民拚一個好未來，帶來新希望。

韓國瑜則說，他眼中的侯是「堅強」兩個字，無論遇到任何困難，侯始終有個堅強的意志力，現在正為新北市民的未來打拚，在新北市長大的韓還說，他在新北市也有很多親戚好朋友，大家也都非常認同、支持侯友宜。

侯呼籲北漂青年要返鄉投票翻轉高雄，韓則呼籲大家挺正義、守護新北，最後兩人共同還高呼「正義的人民、覺醒的人民，拚一個好日子，逗陣走！」。

韓國瑜氣勢正旺，被問到是誰拉抬誰，侯友宜說，他們是一個團隊，大家都是一起走的朋友，並肩作戰，不只韓國瑜，還有丁守中、盧秀燕、高思博與陳學聖，所有團隊朋友每一個都能順利當選。

對於11日凱達格蘭大道的選前二周造勢活動，原定調為6都候選人合體，但侯、韓2人都不參加，侯友宜說，第一時間黨部跟選辦聯絡，就很清楚表達當天有3個造勢行程，他們無法參加，他認為只有有心，不一定要站在一起，可以透過科技連線，就像他今天跟韓國瑜一樣。

(中時 )

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