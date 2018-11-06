減重不復胖 上萬人見證4 種習慣是關鍵

2018年11月06日 15:33 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

許多人嘗試減重好不容易成功，卻常敗在一個關卡，過沒幾個月或幾年內又悄悄復胖了，讓減重這件事功虧一簣。在減重到復胖的過程中，到底發生了什麼事？美國一項長期追蹤的研究計畫發現，上萬人見證，有4種習慣讓他們擺脫復胖的威脅，而這些被驗證的結論值得減肥復胖者參考。

元氣網報導，美國有個研究計畫叫作「美國國家體重控制登記計劃」（The National Weight Control Registry NWCR），此計畫追蹤超過6000名成功減重而未復胖者(目前已有上萬人登記)，分析他們的特質，並歸納出他們持續維持體重不上升的關鍵原因。參與研究者平均年齡為45歲，其中五分之四是女性，五分之一是男性。

亞東醫院新陳代謝科醫師李明蒼指出，體重過重麻煩很多，輕則影響個人外觀及自信，重則現在或未來罹患高血壓、糖尿病、高血脂及心血管疾病的風險大增。依衛福部公布標準，成人BMI小於18.5就算過輕，介於18.5到24之間才是正常體重，如果數值位於24到27之間為則過重，大於27為肥胖。想知道自己的BMI是否超標，只要將體重(公斤)除以身高(公尺)的平方就可算出。

李明蒼表示，「美國國家體重控制登記計畫」所做的結論，其中有些是顯而易見的道理，但是能不能持之以恆，端視個人的決心。

一、這些人「常常量自已的體重」

很多人天天測量體重，或最多不超過一星期。一旦體重有些微地上升，就要立即少吃點東西，再增加運動。

二、成功減重者幾乎都有吃早餐

四分之三的人每天都吃早餐，而每星期超過4天有吃早餐者更是超過9成。有報告指出，吃入同樣卡路里的食物，早餐吃較感覺有飽足感，間接說明早餐的重要性。

三、成功減肥者每天較少看電視

成功的減肥者，平均看電視或上網的時間比較短，體重降後仍需每天一萬步以上的運動量來維持體重，否則不久一定又「故態復萌」。

四、吃高醣低脂飲食

減肥過程中，個人所採取的飲食策略不盡相同。有的人是低醣飲食、有的人是傳統的相對高醣但低脂的飲食。一旦進入體重維持期，多半減重有功效者都是傳統營養師建議的相對高醣低脂飲食。此飲食比例大約是醣類占55%，脂質占25%，蛋白質則約為20%。

(中時電子報)