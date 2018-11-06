嘉義》戰火再起 黃敏惠重砲轟涂醒哲偷智財、偷政績

2018年11月06日 15:42 中時 呂妍庭

國民黨籍嘉義市長候選人黃敏惠舉辦記者會，聯手批嘉義市長涂醒哲心中只有政治，沒有人民。（呂妍庭攝）

黃敏惠競選總部指勇媽棒球及卡通勇媽圖皆擁有專利設計權，涂醒哲非法使用已侵犯到設計師的智慧財產權。（呂妍庭攝）

黃敏惠競選總部指勇媽棒球及卡通勇媽圖皆擁有專利設計權，涂醒哲非法使用已侵犯到設計師的智慧財產權。（呂妍庭攝）

市議員鄭光宏指市長涂醒哲連公務背心也貼上號碼，「這樣適當嗎？」。（呂妍庭攝）

市長涂醒哲的公務背心貼上號碼，遭市議員鄭光宏批評不恰當。（呂妍庭攝）

國民黨籍嘉義市長候選人黃敏惠今6日上午除針對新生路北排工程造成鄰近住戶道路坍塌，指市長涂醒哲當時照常掃街拜票，只重選舉不重人民身家財產安全，事後還透過競選總部發新聞稿回應，明顯公私不分，痛批涂醒哲先前發出的競選文宣非法使用棒球、卡通勇媽圖騰等，已侵犯到智慧財產權，怒問「難道涂醒哲只懂得高中數學，不懂得智慧財產權？」，嘲諷涂醒哲不僅不關心市民，還偷智財、偷政績，出席的市議員鄭光宏、張秀華、傅大偉也聲援批涂醒哲心中只有政治。

黃敏惠表示，北排事件發生後，她兩度前往關心，對於涂醒哲總部發出似是而非、辯解式的新聞稿，黃敏惠痛心表示，「到底是掃街重要，還是人民身家財產重要？」另，新聞稿也提到「競總會持續督促市政府做好一切善後措施，給市民一個交代。」黃敏惠反問「涂醒哲的競總，是用什麼身分督促市政府？」，指督促市府應該是市長的職責，難道市長去拚選舉，市府一切都由競總去督促，這樣像話嗎？

議員傅大偉也說，人一輩子打拼就是要一個安身立命的家，現在市民的身家財產遭受威脅，涂醒哲還在拚什麼？拚選舉嗎？直言涂醒哲完全沒有危機處理能力！鄭光宏也批涂醒哲行政不中立，公私不分，「競總是把市府當附隨組織嗎？」，另指市府用公務預算做的廣告看板，上面貼了競選號碼，連市長公務背心也貼上號碼，「這樣適當嗎？」，強調議會一定會嚴格監督檢視。張秀華也說，從北排事件印證涂醒哲心中沒人民，只有政治，且接下來定期會開議，涂醒哲又要請假，代表在他心中，跟人民報告不重要，政治才重要。

黃敏惠接著拿出涂醒哲先前發出的競選文宣指上頭非法使用棒球、卡通勇媽圖等，已侵犯到智慧財產權。黃敏惠說，一個當市長的人，到底知不知道什麼是智慧財產權？勇媽棒球及卡通勇媽圖是黃敏惠陣營的設計師擁有專利設計權的創作，涂醒哲竟然非法使用棒球、卡通勇媽圖在他自己的文宣中，已侵犯到設計師的智慧財產權，嘲諷「難道涂醒哲只會跟人家比高中數學，不懂智慧財產權嗎？」。

黃敏惠強調，這次競選的創意文宣圖騰，是專業設計師團隊用心的成果，涂醒哲卻不下苦工，貪圖速成表現，還到處散播延宕抹黑謠言，連設計師的智慧財產權都不尊重，還偷來用，實在是無法讓人信賴，直指涂醒哲不尊重專業、不誠信、不勞而獲，且透過此事件，顯現出兩件事情，一是漠視創作者的創意及心血。二移花接木、偷天換日是凃醒哲慣用手法，「涂醒哲不只偷智財，還偷政績。」

(中時 )