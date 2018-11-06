法國有機巧克力卻有農藥殘留 食藥署檢驗首例

2018年11月06日 15:42 中時 鄭郁蓁

標榜有機的黑巧克力竟然出現農藥殘留。衛福部食藥署今天公佈邊境檢驗不合格食品，結果一批進口自法國的「KLAUS有機90%黑巧克力片」，檢出不得在巧克力殘留的農藥「協力精」，是食藥署近年實施邊境查驗以來，首度出現巧克力因農藥殘留不合格案例。

食藥署邊境檢驗發現，新北市「一語堂國際貿易有限公司」今年8月自法國進口一批「KLAUS有機90%黑巧克力片」共220箱、440公斤，檢出殘留農藥協力精0.06 ppm，不符合《食品安全衛生管理法》中「農藥殘留容許量標準」規定，食藥署表示，將予以退運或銷毀。

食藥署北區管理中心簡任技正蕭惠文表示，依照我國規定，協力精不得使用在可可豆上，而巧克力是來自於可可樹的果實，加工後變成可可豆製成，只要過程中有農藥殘留就可檢出，因此不論是有機，或非有機，巧克力一樣都不能檢出。

蕭惠文表示，協力精在各國規定不同，在台灣可以用在大麥、小麥、高粱、柑橘類等作物，但可可豆就不行，這次巧克力檢出農藥超標，是食藥署首例。

而根據檢驗時間，八月一日已經檢驗出有問題，卻遲至今日才發布消息，對此，蕭惠文表示，因業者要申請有機，程序上還需經農委會申請有機文件，因此拉長整個查驗過程。且食藥署也已經通報廠商，所有同款但不同批號的巧克力也需要自主管理，一旦發現超標就要下架。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，協力精是殺蟲劑農藥，大多與除蟲菊精等其他殺蟲劑搭配使用，而協力精屬低到中等毒性，美國環保署動物實驗觀察，具肝毒性與神經毒性，會增加肝癌風險，列為C級致癌物，但人體上並無證據。

(中時 )