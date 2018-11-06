史上最大規模漁民陳抗 怒批「蔡總統妳有良心嗎？」

2018年11月06日 15:20 中時 游昇俯

漁民促進自救會總幹事王新展（左一）及宜蘭縣議會副議長林棋山（左二）代表向漁業署遞交陳情書。（游昇俯攝）

漁民促進自救會總幹事王新展表示，漁業三法條條開罰都是百萬元以上，討海人沒讀書，政府卻「條條論法」，簡直把漁民當賊。（游昇俯攝）

今（6）日包括東港、小琉球、蘇澳等地漁民近三千人北上農委會抗爭。漁民主要訴求反對遠洋漁業三法執法過當，並認為漁業作業型態特殊，漁業勞動不應適用勞基法，且要求政府強力護漁，維護漁民權益等。漁民代表直批，蔡政府靠漁民上台，對待漁民卻「條條論法」，把漁民當賊，讓漁民無法生存。

因陳抗漁民來自各地，今日漁民陸續抵達農委會，至下午一點多才完成集結。農委會前，由漁民代表站上宣傳車發言、呼喊口號，漁民則鳴汽笛應和，雖有不少漁民私下表達他們的怒氣，但抗爭氣氛尚稱平和。漁民在向漁業署遞交陳情書之後，即拋灑冥紙，繼續前往立法院與立委協商。

漁民促進自救會總幹事王新展表示，漁業三法條條開罰都是百萬元以上，討海人沒讀書，政府卻「條條論法」，船身標示掉漆，漏一個字就罰60萬元，簡直把漁民當賊。他說，這麼多漁民來台北抗爭是有史以來第一次，四點即起床從小琉球出發，實在是有苦無處說，萬不得已、走投無路才來抗爭。

王新展並說，「漁民沒有龍頭（帶領），只有魚頭！」漁民抗爭受打壓，根本沒人敢幫漁民站出來，只有琉球區漁會因當地討海的占了七成，不站出來不行；他表示，想當初漁民給民進黨政府多少票源，蔡政府是屏東縣漁民選出的，卻打得漁民無法生存，「蔡總統妳有良心嗎？」

宜蘭縣議會副議長林棋山今日陪同北上遊行，他也說，這次漁民是為了「顧腹肚」才要站出來，漁民也希望漁業永續經營，願意配合遠洋漁業三法，但漁業署不和漁民溝通，農委會主委林聰賢不懂漁業，用到三個副主委也全和漁業沒有關係，根本不重視漁業。

針對漁民陳抗，漁業署副署長林國平表示，漁業署已聽到漁民的訴求及心聲，會持續與漁民團體溝通，在維護整體漁業利益之下，盡力協助漁民。但他也表示，遠洋漁業條例規範是跟著國際在走，為了讓漁民能在公海作業，仍須維持相關規範，但裁罰時絕對會聽取當事人意見，讓漁民充分陳述，再衡量是否真的違法。

(中時 )