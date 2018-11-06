新竹》棒球場改建 謝文進陣營批林智堅做「半套」

謝文進競選團隊後援總會副總會長蔡錕鈺（右）批林智堅原地建市立棒球場已流標6次，林任期即將屆滿三個月，應立即停止招標作業，讓市民選出下任市長做決策。（羅浚濱攝）

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新竹市立棒球場在西大路和民富街口，路幅狹小，原地改建「半套球場」，招標已流標6次。（羅浚濱攝）

新竹市府推動新竹市立球場拆除重建計畫，經6次招標流標，無黨籍市長候選人謝文進競選團隊6日抨擊該計畫只做「半套球場」等四大問題，不符合市民期望。謝文進主張推動光埔三期開發，選擇適當地點遷建，讓舊球場回歸公園使用。

謝團隊後援總會副總會長蔡錕鈺指出，棒球場在西大路和民富街口，雙向單車道路幅狹小，原地改建無法解決停車問題，已流標6次，顯然原地重建不可行。

謝競選總部主任委員李宏生表示，棒球場原地改建有四大問題，在短短1年內，預算從3.5億元膨脹2.5倍成8.76億元，一變再變，預算三級跳，顯示林智堅對棒球場規劃毫無章法。

更重要的是，8.76億元只做內野建物拆除重建，外野建物因涉及民宅不處理，僅能做表面修整外野觀眾席，將變成新舊設施雜陳的「半套球場」，無法達到國際賽事標準。同時，規劃地下停車場僅能提供300個汽車位，不足以容納職業級賽事的停車需求。

李宏生指林智堅要花8億餘元，原地改建一個半新半舊的棒球場，未考量球場有流沙地質問題，更未能與城市發展做深度結合。

謝文進認為新竹市要長遠發展棒球運動，主張另覓地點遷建，規劃新建一座符合國際賽事的球場。

謝文進要推動光埔三期都市計畫，在跨頭前溪新建大橋的新竹市端附近，尋覓適當地點興建棒球場，一來交通方便，更可讓縣市居民共享精彩賽事。

現有舊棒球場，回歸原都市計畫公園用地使用，增加市中心區公園，優化生活空間，才是真正開闢公園，更可興建地下停車場，大幅增加市區停車空間。

蔡錕鈺指出，林智堅任期即將屆滿三個月，應立即停止棒球場原地改建案招標作業，讓市民選出下長再做決策。

(中時 )

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