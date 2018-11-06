河北新視界 衡水老白乾酒廠

衡水老白乾酒廠

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中時電子報
綜合報導

河北衡水老白乾酒業股份有限公司，源於1946年黨和政府將當時的衡水十八家傳統私營釀酒作坊收歸國有組建的冀南行署地方國營衡水制酒廠，是新中國第一家白酒生產企業；2002年10月29日在上交所上市，是河北省釀酒行業唯一一家上市公司；是中國白酒行業老白乾香型中生產規模最大的廠家。目前，公司總占地面積4000餘畝，擁有員工5900餘人，優質白酒年生產能力12萬噸。

衡水老白乾酒的生產基地，位於河北省衡水市。據明確的文字記載，已有1900多年的釀造歷史，它興于漢，盛于唐，名于宋，正式定名於明代；1915年榮獲巴拿馬萬國物品博覽會最高獎「甲等大獎章」，享譽世界；2018年榮獲拉斯維加斯世界烈性酒大賽最高獎」雙金獎」，並被評為」全場最佳」。歷經百年，衡水老白乾酒金獎品質，在世界舞臺上依舊大放異彩，業內罕見。

一代代衡水老白乾人繼承傳統、科技創新、誠信服務、追求卓越，形成了獨特的小麥中溫大麯、地缸發酵、續茬配料、混蒸混燒老五甑工藝和醇香清雅、酒體諧調、甘冽醇厚、回味悠長的典型風格，在消費者中享有高而不烈、低而不淡、飲後舒適、不上頭的口碑和美譽。

公司及產品先後榮獲中華老字型大小、中國白酒老白乾香型代表、國家級非物質文化遺產等稱號。

2018年1月31日，經中國證監會核准，公司成功並購豐聯酒業。實現了老白乾香型、濃香型、醬香型的「一樹三香」和衡水老白乾、文王貢酒、板城燒鍋酒、武陵酒、孔府家酒「五花齊放」的局面，開創了中國白酒上市公司中多香型、多品牌、多管道的先河。

通過戰略整合，公司擁有了更強大的技術力量：中國釀酒大師1名、中國白酒工藝大師2名、中國白酒首席評酒師1名、國家級白酒評委15名、中國白酒工匠大師10名、省級白酒評委59名、中國白酒釀造師161名。

公司將以「傳承千年匠心、釀造美好生活”為使命，踐行「老老實實做人、清清白白做事、乾乾淨淨做酒、紅紅火火創業」的企業價值觀，發揚「團結實幹、創新爭先」的企業精神，致力於打造中國白酒一流企業！

(中時電子報)

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