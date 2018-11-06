學習濕地保育 跟著農夫護鳥趣

羅東林管處邀請大家於11月18日報名參加「里山出任務—跟著農夫護鳥趣」，了解如何讓農業生產與自然生態保育形成良好正向循環。（羅東林管處提供）

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為擴大生物多樣性保育，林務局今年啟動「國土生態綠網計畫」，希望藉此保育僅能生存在保護區外的淺山、平原地帶的生物，同時兼顧農民生產與生活，11月18日羅東林管處與新南田董米合作，舉辦「里山出任務—跟著農夫護鳥趣」活動，邀請民眾報名參與。

羅東林管處指出，今年羅東林管處與新南田董米合作，除了一期稻作維持通過綠色保育標章的生產方式外，在二期休耕期間，再透過保留再生稻、水位調控、米糠施撒，及田埂拓寬等方式來營造適合水鳥度冬的棲地。

近期隨著天氣漸冷，許多稀有的候鳥，如白額雁、黑嘴鷗…等陸續飛來田董米田區的加寬田埂上棲息、覓食。為了讓更多人了解國土生態綠網政策是如何在兼顧生計的前提下，一起追求環境與人類的共生共榮，羅東林管處邀請大家於11月18日一起來參加，除可由田董米負責人林哲安的帶領解說認識水鳥、了解棲地，更可從糊田埂及造棲地的體驗，了解如何讓農業生產與自然生態保育形成良好正向循環。

線上報名網址https://www.accupass.com/event/1810290721231551360316，詳細訊息請參考報名資訊，或羅東林區管理處網站（http://luodong.forest.gov.tw）。

(中時 )

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