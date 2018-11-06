衡水湖閭裡小鎮---禮樂文化與自然的完美結合

2018年11月06日 15:33 中時電子報 綜合報導

閭裡小鎮位於衡水市的濱湖新區，緊鄰衡水湖，是衡水市的文化旅遊、傳播漢文化的旅遊小鎮。在河北衡水閭裡小鎮，幽雅靜謐的一書房，淡淡書香，悠悠琴韻，一筆一墨，亦靜亦動。著漢服、傳古禮、習論語、摹書畫 、弈圍棋、享鼓樂、踏古舞、品香茗、論古今、結貴友，著實為讓人身臨其境，切身感受到漢文化的博大精深。

衡水湖閭裡小鎮

衡水湖作為華北平原唯一保持沼澤、水域、灘塗、草甸和森林等完整濕地生態系統的自然保護區，不僅是國家級自然保護區，也是國家AAAA級旅遊景區、國家生態旅遊示範區。

衡水湖閭裡小鎮

坐落在衡水湖湖畔的孫敬學堂，在建設上，公司請來頂尖設計團隊，在充分審視挖掘「古冀州為九州之首」、「頭懸樑漢代大儒孫敬即為今衡水冀州人」等本土文化資源底蘊基礎上，高起點、高水準的立項、規劃、設計、建設，以10萬平方米的漢魏古風校園支撐起了其「文化旅遊綜合體」項目體系，構築了一個寬廣發展平臺。

在構成上，把研學作為發展的起點，系統地通過構建禮孝文化的知識鏈，館設置做到分層次有內涵，能講解有故事，可操作有意思，利參與有收穫，進而通過環境的特意薰染，禮孝范式的展演，來深入弘揚傳統禮孝文化，真正以教育的方式，實現文化的功能和社會的價值有機融合，發展可謂後勁十足。

孫敬學堂以「禮孝一日營」為起點的核心研學遊產品，把一日學習「餐桌禮、敬茶禮、拜師禮」的三禮作為經營的起點，特別強調注重日常禮和典禮的現場體驗和生活融入，讓禮孝文化研學遊更加接地氣。在市場對接上，根據學童、企業、社會團體等的需求，「禮孝營＋」從一日的活動，到三日、四日、五日等不同日期的活動，依據「蒙學啟智、禮學修心、文化浸潤、國藝修身」的宗旨，細分課程、優化線路，讓參與者沿著中國禮孝基地建設的足跡，實地感悟、品享傳統禮孝文化的魅力，實現了產品化、專案化和資本化開發相融合的產業運營，從而確保了可持續發展，使這裡真正成為了中華文化傳習園、創新教育實踐園、精神文明示範園。

伴隨著孫敬學堂在中國禮孝文化研學游基地建設中堅實的行進，來自海內外置業于此地的遊客，在這裡流連忘返。置身于孫敬學堂所在的以漢文化為特色的閭裡古鎮，有著共同志趣的朋友們在這裡邂逅，活動有去處，心情有樂處，求知有學處，交流有言處，作為有展處，讓大家重拾了久違的漢文化歸屬感！

(中時電子報)