賴清德：公正、嚴密、迅速打擊不法 確保選舉順利和平落幕

2018年11月06日 15:32 中時 張理國

行政院長賴清德今天主持「107年第5次治安會報」，在聽取法務部「107年地方公職人員選舉查察賄選及防制暴力工作報告」報告後表示，越接近投票日，越是賄選及選舉暴力高風險期，請中央及各地方查察機關持續貫徹公權力，秉持查賄工作綱領「公正、嚴密、迅速」三項準則，展現政府打擊不法的決心，確保選舉順利進行並和平落幕。

賴揆指出，距離選舉僅剩18天，目前檢、警、調、廉等機關針對地方公職人員選舉查察賄選及防制暴力已有具體策略及作為，包括執行第三波掃黑行動，清查可疑金流、幽靈人口與選舉賭盤等。

此外，賴揆會中也就「警消人員投票當日有否給予彈性前往投票」一事，特別詢問警政署長、消防署長及各縣市警察局局長，據警政署長陳家欽及消防署副署長謝景旭表示，本次選舉警消同仁的投票規劃與歷屆選舉皆相同，並無加強管制和緊縮問題，本次也規劃相對應的輪休機制，讓全國因勤務在身的警察同仁儘量可以抽空前往投票。賴揆肯定警政署和消防署的規劃，也裁示請內政部督導警政署和消防署，以最小影響投票為原則，讓值勤的警消同仁可以前往投票，賴揆也說，此一作法與歷屆選舉同一模式，希望不要有人藉機炒作此一議題。

賴揆在聽取衛福部「強化社會安全網之精進作為」報告後強調，降低家暴案件的發生需要從落實前端預防、強化通報機制及相對人積極介入著手，請衛福部、內政部、教育部、勞動部及法務部等相關部會共同合作，就強化犯罪預防，加強學校及家庭教育、經濟安全與心理健康支持等層面，持續整合各項服務資源，建置完善社會安全網絡。並請衛福部持續就精神疾病個案危機防制策略加以落實，並掌握「精神衛生法」的修法進度。

針對內政部「防制電信網路詐欺策進作為－推動訂定個人資料保護法行政檢查作業程序」報告，賴揆表示，電商業者將持有個資外洩衍生詐欺事件時有所聞，據內政部警政署統計，今年1月至9月解除分期付款詐欺手法總計2575件，較去年同期減少558件、下降約18%，足見公布高風險賣場名單、要求業者改善資安防護作為等策略已有成效。

賴院長強調，警政署已主動研擬個資外洩業者行政檢查作業程序，請各中央目的事業主管機關於今年底前依該基準訂定行政檢查作業規定，從源頭遏止解除分期付款詐欺案件。此外，由於當前詐欺集團分工架構完整，需跨部會合作執行打詐工作，請警政署持續推動各項跨部會聯防詐欺策略，各相關部會依業管積極協助，督促民間業者定期檢測，共同維護我國治安環境。

(中時 )