高雄》韓國瑜旗山造勢場 王金平表明不會講太多話

2018年11月06日 15:31 中時 李義

國民黨高雄市長候選人韓國瑜三山之友會第二場旗山場8日在美濃高美醫專登場，高雄市農會理事長蕭漢俊6日表示，造勢場由前立法院長王金平主辦，他不會講太多話，就是感謝各界，大家一起支持韓國瑜。

蕭漢俊表示，外界都說韓國瑜空戰強，在選戰中好比是空軍總司令，王金平這次要當韓國瑜的陸軍部隊，讓外界看到，韓國瑜不僅有空軍，還有陸軍部隊。王金平日前已經表明，8日旗山這場，他不會講太多話，就是感謝各界，大家一起支持韓國瑜。

蕭漢俊說，韓國瑜三山之友鳳山場，現場發出3萬多支小國旗，散場時沒有一支國旗被丟在地上，當天動員200輛遊覽車，但大部分都擠不進去，甚至連候選人都差一點進不去，來的民眾都是自動自發的。

蕭漢俊表示，成熟的民主政治應該是打正面的選戰，不要去斷章取義、抹黑，說什麼「老婆陪人家睡覺」，這非常無聊、低俗，韓國瑜自從參選以來，不曾攻擊對手，堅持一瓶礦泉水乾乾淨淨的選舉。

在美濃高美醫專操場舉行的造勢大會因場地偏遠，主辦單位有安排接駁車，在散場時將乘客接送到高鐵左營站或旗山客運轉運站。

支持韓國瑜的計程車義勇軍8日將號召100輛計程車，從高鐵左營站前彩虹市集上車，接駁支持者到美濃，計程車會插國旗及貼韓國瑜貼紙做為辨識。

小黃司機代表林育誠表示，義勇軍都是司機個人自動自發參加，與車隊無關，原本義勇軍要免費接送，為避免被作文章，改由乘客自由隨喜，金額不限一百、兩百都可以，不給也沒有關係。

(中時 )