斯里蘭卡學生非法打工 教部：不相信康寧完全不知情

教育部高教司長朱俊彰（左）及技職司長楊玉惠（右）說明處理康寧大學的狀況。（林志成攝）

友善列印
中時

康寧大學斯里蘭卡學生非法打工引發重大爭議，學校推說是被朱姓仲介所騙。教育部表示：「我們不相信學校完全不知情，所以才會對它處以停招境外生的嚴厲處分。」教育部已要求各大學招境外生時，學生簽證、工作證先辦好，才讓他們進來。

教育部高教司長朱俊彰表示，去年12月接獲康寧大學斯里蘭卡學生的陳情後，立即派員前往訪視，發現違規情形嚴重，學生根本未到學校上課，就直接去打工。

朱俊彰說，當時教育部立即要求康寧大學不能讓斯里蘭卡學生跟朱姓仲介有任何接觸，以避免他們再次被剝削。然後，讓學生馬上還學校上課，如果有打工需求，需依規定辦好工作證才可以。

康寧大學找的朱姓仲介，過去名聲不佳，學校不知道嗎？教育部表示，已一再要求各大學，招境外生時不能有仲介介入，學生辦理簽證或健康檢查時，或許可以找當地代辦業者幫忙，但台灣的學校一定要派員前往面談，確認都沒有問題後，才算完成程序。

教育部技職司長楊玉惠表示，現在只有技職校院可以辦理產學國際合作專班，而且要提出計畫，包括合作廠商、課程規畫及生活輔導等，學生第一年不能實習。康寧大學是一般大學、不是技職校院，他們可以招境外生，但不能開產學國際合作專班。康寧大學讓斯里蘭卡學生直接去打工，明顯違反規定。

康寧大學除了找朱姓仲介出問題，台南校區主管還媒介斯里蘭卡學生去地下工廠、屠宰場打黑工，更是錯上加錯。不過康寧大學一直對外宣稱自己是受害者，一直在收爛攤子。

「康寧大學不能以學校不知情、疏忽來迴避自己的責任，因為學要內控根本有問題，無法切割。」朱俊彰說，康寧聘的主管媒介學生去打黑工，學校說不知情，教育部不會相信。

朱俊彰表示，到目前為止，教育部認為康寧只是個案，但會加強調查，看其他學校是否有類似情形。教育部也同時要求各大學，招境外生時，一定要他們將學生簽證辦好，絕對不能持觀光簽證進來；如果有打工需求，則要先辦好工作證才可以。

(中時 )

他PO失物招領照 內行人爆「這很… 台中第四市場將翻新打造漫畫插畫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。