斯里蘭卡學生非法打工 教部：不相信康寧完全不知情

2018年11月06日 15:40 中時 林志成

康寧大學斯里蘭卡學生非法打工引發重大爭議，學校推說是被朱姓仲介所騙。教育部表示：「我們不相信學校完全不知情，所以才會對它處以停招境外生的嚴厲處分。」教育部已要求各大學招境外生時，學生簽證、工作證先辦好，才讓他們進來。

教育部高教司長朱俊彰表示，去年12月接獲康寧大學斯里蘭卡學生的陳情後，立即派員前往訪視，發現違規情形嚴重，學生根本未到學校上課，就直接去打工。

朱俊彰說，當時教育部立即要求康寧大學不能讓斯里蘭卡學生跟朱姓仲介有任何接觸，以避免他們再次被剝削。然後，讓學生馬上還學校上課，如果有打工需求，需依規定辦好工作證才可以。

康寧大學找的朱姓仲介，過去名聲不佳，學校不知道嗎？教育部表示，已一再要求各大學，招境外生時不能有仲介介入，學生辦理簽證或健康檢查時，或許可以找當地代辦業者幫忙，但台灣的學校一定要派員前往面談，確認都沒有問題後，才算完成程序。

教育部技職司長楊玉惠表示，現在只有技職校院可以辦理產學國際合作專班，而且要提出計畫，包括合作廠商、課程規畫及生活輔導等，學生第一年不能實習。康寧大學是一般大學、不是技職校院，他們可以招境外生，但不能開產學國際合作專班。康寧大學讓斯里蘭卡學生直接去打工，明顯違反規定。

康寧大學除了找朱姓仲介出問題，台南校區主管還媒介斯里蘭卡學生去地下工廠、屠宰場打黑工，更是錯上加錯。不過康寧大學一直對外宣稱自己是受害者，一直在收爛攤子。

「康寧大學不能以學校不知情、疏忽來迴避自己的責任，因為學要內控根本有問題，無法切割。」朱俊彰說，康寧聘的主管媒介學生去打黑工，學校說不知情，教育部不會相信。

朱俊彰表示，到目前為止，教育部認為康寧只是個案，但會加強調查，看其他學校是否有類似情形。教育部也同時要求各大學，招境外生時，一定要他們將學生簽證辦好，絕對不能持觀光簽證進來；如果有打工需求，則要先辦好工作證才可以。

(中時 )