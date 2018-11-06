峰峰響堂水鎮 北方的烏鎮

響堂水鎮

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中時電子報
綜合報導

響堂水鎮位於峰峰礦區和村鎮東和村，地處響堂山腳下，滏陽河源頭，是依滏陽河而建，北起和村鎮何莊村，南至和村鎮東和村，規劃範圍總占地500餘畝，由邯鄲市規劃設計院設計，按照AAAA景區標準建設,總投資1億元。

商賈作坊街

水鎮按照「旅遊+特色風情小鎮+美麗鄉村+民俗文化」模式將河道兩側居民房屋改造為仿古民俗商業坊，對河道水系進行生態治理，使響堂水鎮成為集民俗風情、飲食文化、親水體驗、生態旅遊為一體的生態特色和厚重的民俗文化水鎮。

九和塔

滏陽河濕地公園以九和塔為中心，在傳統公園基礎上，通過濕地恢復，綠化植被、建壩蓄水等措施，切實將滏陽河濕地貫穿于水鎮景區中。

商賈作坊街

以古玉皇閣為中心將水鎮河道兩側居民房屋改造成仿古民俗商業坊，精心還原清明時期和村古鎮商賈作坊。風情小吃街--彙聚了來自峰峰本地、陝西、雲南、四川、河南等全國各地風味小吃。

和村民俗街

以體現和村歷史與豐富的民俗文化為主基調。向遊人展現老門頭、村史館、民俗商業小街、染坊等傳統民俗節點。將傳統老宅進行原貌修復，形成建築風貌獨特的民俗遊覽區。

九和塔

九和塔自下而上依次為:見和，戒和，身和，口和，意和，利和，人和，地和，天和。登臨到塔的最高層代表天和，天和是人生和社會國家追求的最高境界，和諧社會也是天和之意。九和塔的內部牆壁上，根據這九和的寓意畫有精美的壁畫。

古鎮要道--玉皇閣

玉皇閣始建于明代萬曆年間(1573年 - 1620年)，它是響堂水鎮標誌性的建築，也是古太行八陘之一滏口陘古道之上具有代表性的一座建築。他與南響堂無梁閣為姊妹建築，都建成于明萬曆年間。2002年，東和村村民自發組織籌措資金，自願充當義工，在原址上經過翻閱有關資料，加之老年人的追憶重新修復了玉皇閣。新修的玉皇閣基本保持了原貌。

(中時電子報)

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