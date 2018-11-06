李克強：將自主有序擴大金融市場開放

2018年11月06日 15:40 工商 賴瑩綺

中國國務院總理李克強6日會見國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德時表示，在金融領域，中國將在繼續保持金融穩定的同時，自主有序擴大金融市場開放，特別是在銀行、證券、基金、期貨和人身險等領域，推動儘早實現外資全控股、全牌照開放。

李克強會見拉加德時表示，歡迎拉加德到北京參加第三次「1+6」圓桌對話會。他表示，在當前全球經濟不穩定不確定因素增多、保護主義抬頭等背景下，中方願同國際貨幣基金組織等主要國際經濟機構密切溝通協調，推動國際經濟合作、自由貿易發展，給世界經濟復蘇進程和金融市場注入穩定力量。

李克強指出，中國國家主席習近平在首屆中國國際進口博覽會上再次向世界表明，中國對外開放的決心堅定不移。中國將以實際行動加以推進。在金融領域，我們將在繼續保持金融穩定的同時，自主有序擴大金融市場開放，特別是在銀行、證券、基金、期貨和人身險等領域，推動儘早實現外資全控股、全牌照開放。中國將實施更大力度的簡政、減稅、降費，降低市場交易成本。貨幣政策不會搞「大水漫灌」，而是要更有針對性地支持民營企業和小微企業發展。

拉加德則表示，國際貨幣基金組織已經感受到中國支援自由貿易、進一步擴大開放的堅定信心，對中國正在推進的改革開放，特別是金融市場開放目標、時間表和領域感到振奮。當前國際社會對貿易緊張局勢帶來的影響感到關切，密切關注債務、可持續性等問題。國際貨幣基金組織願同中方加強溝通協調，共同維護國際金融穩定和國際經濟可持續發展。

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