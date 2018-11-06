台中第四市場將翻新打造漫畫插畫家基地

第四市場，是日治時期的「歷史建物」，由於荒廢已久，市政府與民間企業合作重新整頓，6日舉行修復開工典禮，市長林佳龍（左二）盼打造台灣漫畫指標性新景點。（張妍溱攝）

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第四市場為日治時期的「歷史建物」，因逐漸沒落，市場外觀懸掛斑駁的手寫招牌、生鏽鐵捲門，更需「自立自強」，未來翻新打造漫插畫家基地。（張妍溱攝）

台中市東區南京路上的第四市場，是日治時期的「歷史建物」，由於荒廢已久，市政府與民間企業合作重新整頓，6日舉行修復開工典禮；「翻新也要能活化！，未來將注入在地「漫畫」、「插畫」家的創意作品，打造成台灣漫畫指標性新景點。

市長林佳龍指出，第四市場修復完成後將集聚教育、展示及商業銷售等複合式功能，串連結合台中帝國糖廠湖濱生態區、綠空鐵道軸線計畫、周邊還有刑務所、文資園區、民間影城等等，形成獨特的文創觀光圈。

第四市場興建於1932年、2015年登記為「歷史建物」，市議員邱素貞說，期間歷經改建、南京路拓寬，加上建國市場的興起、營區遷移、台糖帝國糖廠停止營運等因素，第四市場逐漸沒落，市場外觀懸掛斑駁的手寫招牌、生鏽鐵捲門，隨著建國市場遷新址，第四市場更需「自立自強」。

市議員鄭功進表示，第四市場曾淪落街友隨地便溺、聚集吸毒的治安死角，如今開工修復，「第四市場漫插畫家進駐計畫」，盡快執行漫插畫種子人才培育工作，並舉辦漫插畫夏令營；讓ACG產業人才，早日群聚在台中市。

未來國家漫畫博物館將在台中落腳，第四市場引進漫插畫家進駐，日後不賣菜、不賣肉，僅培訓漫畫人才、提供有善創作環境，畫漫畫及賣漫畫、培植漫、插畫產業，協助台灣漫畫走進國際舞台。

(中時 )

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