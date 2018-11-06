煉石補天摶土造人之地 媧皇宮

2018年11月06日 15:44 中時電子報 綜合報導

女媧補天傳說至今！崖壁吊樓顯智慧，摩崖石刻最為貴，北齊遺跡傳世間，世代香火未曾斷

媧皇宮，位於河北省邯鄲市涉縣中皇山上，為中國神話傳說女媧娘娘煉石補天，摶土造人之地。媧皇宮始初為北齊文宣帝高洋所建離宮，初開三石室，雕數尊神像。後經歷代修葺續建，媧皇宮現今占地面積達76萬平方米。如今建築多為明清時期，而北齊遺跡，僅留石窟與摩崖刻經。

媧皇宮所在山體，遠看像一把太師椅，按照道家解釋，三面環山，左青龍，右白虎，山體下麵是漳河，東面是劉鄧大軍司令部舊址，將軍嶺，正是三省交界地。山頂媧皇閣到山腳需要往返3公里。

媧皇宮設在山勢陡峭、地勢險峻的山腰上，寬廣的平臺上建有媧皇閣、梳妝樓、迎爽樓、鐘鼓樓、六角亭、木牌坊、皮瘍王廟、水池房及山門等大小12座建築。現有建築房屋135間，占地面積76萬平方米，分為山上、山下兩個建築群。山下有朝元官、停驂宮、廣生宮和碑坊等。媧皇宮修建在山勢陡峭、地勢險峻的山腰上，在一處平臺上面修建有媧皇閣、梳妝樓、迎爽樓、鐘鼓樓、六角亭、木牌坊、水池房及山門等座建築。

這裡有女媧文化廣場，山頂建築兩部分組成，主體建築媧皇宮依山就勢，結構奇特，獨具匠心，有吊廟、活樓之稱，媧皇閣、梳妝樓、迎爽樓、鐘樓等最具風采，媧皇閣緊傍懸崖，通高23米，以9根鐵索系于崖壁，遊客多時，樓體晃動，鐵索朗朗作響。

媧皇宮是最後最高的一組主要建築，於鳳凰山崖險峻陡峭之處就勢築台而建，媧皇閣(三閣樓)居中，梳妝樓、迎爽樓分立左右，鐘鼓二樓南北對峙，還有六角亭、靈官閣和題有"媧皇古跡"的牌坊等，各選其位，呈點綴之態，全部建築佈局合理，既和諧對稱，又不拘一格，充分體現了中國古代建築的獨特風格。

(中時電子報)